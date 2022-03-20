https://ria.ru/20220320/kredit-1779089753.html
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает - РИА Новости, 20.03.2022
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:17
2022-03-20T02:17
2022-03-20T03:42
технологии
санкции в отношении россии
кредит
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126591_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_8e823e283c608e7648fd4c3fc63ae696.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Как пояснил эксперт в беседе с агентством “Прайм”, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. С помощью VPN также можно "откатить" последние версии приложений, пояснил он.Другая проблема – невозможность скачивания приложений в онлайн - магазинах из-за санкций. Они там просто отсутствуют и вряд ли с этим сейчас можно что-то сделать, пояснил Уткин. Пока не созданы альтернативные приложения, клиенты допускают просрочки по платежам. Единственный вариант – оплатить кредит в офисе.
https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126591_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9d11e7be3d5d1af1b2b628cbc7bc8e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкции в отношении россии, кредит, россия
02:17 20.03.2022 (обновлено: 03:42 20.03.2022)
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
Юрист Уткин посоветовал оплачивать кредиты в офисе при блокировании онлайн-банкинга