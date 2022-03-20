https://ria.ru/20220320/kredit-1779089753.html

Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает

Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает - РИА Новости, 20.03.2022

Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает

В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T02:17

2022-03-20T02:17

2022-03-20T03:42

технологии

санкции в отношении россии

кредит

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759126591_0:188:2974:1861_1920x0_80_0_0_8e823e283c608e7648fd4c3fc63ae696.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Как пояснил эксперт в беседе с агентством “Прайм”, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. С помощью VPN также можно "откатить" последние версии приложений, пояснил он.Другая проблема – невозможность скачивания приложений в онлайн - магазинах из-за санкций. Они там просто отсутствуют и вряд ли с этим сейчас можно что-то сделать, пояснил Уткин. Пока не созданы альтернативные приложения, клиенты допускают просрочки по платежам. Единственный вариант – оплатить кредит в офисе.

https://ria.ru/20220318/banki-1778902620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, санкции в отношении россии, кредит, россия