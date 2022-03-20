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Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает - РИА Новости, 20.03.2022
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Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает - РИА Новости, 20.03.2022
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T02:17
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технологии
санкции в отношении россии
кредит
россия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Как пояснил эксперт в беседе с агентством “Прайм”, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. С помощью VPN также можно "откатить" последние версии приложений, пояснил он.Другая проблема – невозможность скачивания приложений в онлайн - магазинах из-за санкций. Они там просто отсутствуют и вряд ли с этим сейчас можно что-то сделать, пояснил Уткин. Пока не созданы альтернативные приложения, клиенты допускают просрочки по платежам. Единственный вариант – оплатить кредит в офисе.
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технологии, санкции в отношении россии, кредит, россия
02:17 20.03.2022 (обновлено: 03:42 20.03.2022)
 
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает

Юрист Уткин посоветовал оплачивать кредиты в офисе при блокировании онлайн-банкинга

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиент у банкоматов
Клиент у банкоматов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиент у банкоматов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В последние две недели россияне сталкиваются с отсутствием доступа к онлайн-банкингу. Это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов, отмечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Как пояснил эксперт в беседе с агентством “Прайм”, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. С помощью VPN также можно "откатить" последние версии приложений, пояснил он.
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Другая проблема – невозможность скачивания приложений в онлайн - магазинах из-за санкций. Они там просто отсутствуют и вряд ли с этим сейчас можно что-то сделать, пояснил Уткин. Пока не созданы альтернативные приложения, клиенты допускают просрочки по платежам. Единственный вариант – оплатить кредит в офисе.
 
ТехнологииСанкции в отношении РоссииКредитРоссия
 
 
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