Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779113676.html
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:25
2022-03-20T11:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:242:2326:1550_1920x0_80_0_0_17f4a9c09aedb38dadc402413b78df83.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 928, 116 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 988, 31 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 729 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 533 045 человек, умерли из-за COVID 42 427 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 145 человек.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:0:2068:1550_1920x0_80_0_0_7120074ccca9f4b6355720a54128edcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:25 20.03.2022 (обновлено: 11:26 20.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19

В Москве выявили 928 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 928, 116 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 988, 31 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 729 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 533 045 человек, умерли из-за COVID 42 427 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 145 человек.
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:05Распространение коронавируса
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 45%
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала