https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779113676.html
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:25
2022-03-20T11:25
2022-03-20T11:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 928, 116 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 988, 31 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 729 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 533 045 человек, умерли из-за COVID 42 427 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 145 человек.
https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:25 20.03.2022 (обновлено: 11:26 20.03.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19
В Москве выявили 928 новых случаев заражения коронавирусом