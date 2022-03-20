https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779113676.html

В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 116 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:25

2022-03-20T11:25

2022-03-20T11:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:242:2326:1550_1920x0_80_0_0_17f4a9c09aedb38dadc402413b78df83.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 928 новых случаев COVID, умер 31 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 928, 116 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 988, 31 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 729 249 случаев коронавируса, выздоровели 2 533 045 человек, умерли из-за COVID 42 427 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 145 человек.

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778826891.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва