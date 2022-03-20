https://ria.ru/20220320/kolonna-1779152480.html
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке - РИА Новости, 20.03.2022
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:34
2022-03-20T17:34
2022-03-20T18:46
в мире
сирия
сша
ирак
эль-хасаке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_67:0:3072:1690_1920x0_80_0_0_4bdb47c053189f16c4518f03ce87cb9e.jpg
КАИР, 20 мар — РИА Новости. Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA."Военные на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина в районе Тель-Тамр (курдский анклав) преградили проезд шести военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться", — сообщает агентство.США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.
https://ria.ru/20220319/voennyy-1779077811.html
сирия
сша
ирак
эль-хасаке
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_253:0:2672:1815_1920x0_80_0_0_8e7f4c3fcef01ce69123adc62ffd6ce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, ирак, эль-хасаке
17:34 20.03.2022 (обновлено: 18:46 20.03.2022)
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке