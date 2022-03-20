https://ria.ru/20220320/kolonna-1779152480.html

СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке

СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке - РИА Новости, 20.03.2022

СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке

Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:34

2022-03-20T17:34

2022-03-20T18:46

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КАИР, 20 мар — РИА Новости. Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA."Военные на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина в районе Тель-Тамр (курдский анклав) преградили проезд шести военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться", — сообщает агентство.США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.

https://ria.ru/20220319/voennyy-1779077811.html

сирия

сша

ирак

эль-хасаке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, сирия, сша, ирак, эль-хасаке