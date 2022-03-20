Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/kolonna-1779152480.html
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке - РИА Новости, 20.03.2022
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:34
2022-03-20T18:46
в мире
сирия
сша
ирак
эль-хасаке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_67:0:3072:1690_1920x0_80_0_0_4bdb47c053189f16c4518f03ce87cb9e.jpg
КАИР, 20 мар — РИА Новости. Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA."Военные на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина в районе Тель-Тамр (курдский анклав) преградили проезд шести военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться", — сообщает агентство.США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.
https://ria.ru/20220319/voennyy-1779077811.html
сирия
сша
ирак
эль-хасаке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_253:0:2672:1815_1920x0_80_0_0_8e7f4c3fcef01ce69123adc62ffd6ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, ирак, эль-хасаке
17:34 20.03.2022 (обновлено: 18:46 20.03.2022)
 
СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке

СМИ: сирийские военные блокировали проезд колонны армии США в провинции Эль-Хасаке

© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 мар — РИА Новости. Сирийские военные блокировали проезд колонны армии США на северо-западе Сирии в провинции Эль-Хасаке, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
"Военные на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина в районе Тель-Тамр (курдский анклав) преградили проезд шести военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться", — сообщает агентство.
США под предлогом борьбы с террористами продолжают находиться в северных провинциях Сирии без разрешения действующий легитимной власти. Согласно заявлениям официальных ведомств САР, американские военные взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда вывозят сирийские нефть и газ на свои базы в Ираке.
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 22:54Война в Сирии
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
 
В миреСирияСШАИракЭль-Хасаке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала