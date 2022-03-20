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США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.03.2022
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США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии, заявил Белый дом
США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии, заявил Белый дом - РИА Новости, 20.03.2022
США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии, заявил Белый дом
США осуждают недавнюю серию атак йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:04
2022-03-20T20:04
в мире
сша
ближний восток
йемен
ансар алла
saudi aramco
оон
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США осуждают недавнюю серию атак йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, призывают хуситов приступить к прекращению огня, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция обвинила хуситов в массированной атаке на жизненно важные объекты королевства. Коалиция уточнила, что целями атаки были завод по опреснению воды в населенном пункте Аль-Шакик, объект по распределению топлива компании Aramco в Джизане, а также завод по сжижению природного газа в Янбу этой же компании, электростанция в городе Дахран аль-Джануб и газовый объект в Хамис-Мушаите. Хуситы подтвердили, что совершили обстрелы."Мы осуждаем нападения хуситов за последние 48 часов на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии. Согласно сообщениям, данные атаки были направлены против в том числе водоочистных сооружений и объектов нефтегазовой инфраструктуры", - говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома.Он подчеркнул, что эти нападения были совершены "в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих ввоз вооружений в Йемен"."Пришло время положить конец этой войне, но это может произойти лишь в том случае, если хуситы согласятся сотрудничать с ООН и ее спецпосланником, работая над поэтапным процессом деэскалации конфликта", - указал Салливан.Он подтвердил, что США полностью поддерживают эти усилия и продолжат оказывать помощь своим союзникам на Ближнем Востоке, которые страдают от нападений хуситов. "Мы призываем международное сообщество сделать то же самое", - добавил высокопоставленный чиновник США.Обстрел произошел на фоне призыва Саудовской Аравии к межйеменским переговорам, старт которых намечен на 29 марта в Эр-Рияде под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ранее хуситы заявляли, что согласны на переговоры, но только на территории нейтрального государства, а не Саудовской Аравии, которая вовлечена в конфликт на стороне международно признанного правительства Йемена.Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
https://ria.ru/20220320/neft-1779090945.html
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в мире, сша, ближний восток, йемен, ансар алла, saudi aramco, оон, цены на нефть
20:04 20.03.2022
 
США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии, заявил Белый дом

Советник Байдена Салливан заявил, что США осуждают атаки хуситов по Саудовской Аравии

© AP Photo / Charles DharapakСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. США осуждают недавнюю серию атак йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, призывают хуситов приступить к прекращению огня, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция обвинила хуситов в массированной атаке на жизненно важные объекты королевства. Коалиция уточнила, что целями атаки были завод по опреснению воды в населенном пункте Аль-Шакик, объект по распределению топлива компании Aramco в Джизане, а также завод по сжижению природного газа в Янбу этой же компании, электростанция в городе Дахран аль-Джануб и газовый объект в Хамис-Мушаите. Хуситы подтвердили, что совершили обстрелы.
Долларовая банкнота - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 04:53
В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии
"Мы осуждаем нападения хуситов за последние 48 часов на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии. Согласно сообщениям, данные атаки были направлены против в том числе водоочистных сооружений и объектов нефтегазовой инфраструктуры", - говорится в распространенном заявлении представителя Белого дома.
Он подчеркнул, что эти нападения были совершены "в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих ввоз вооружений в Йемен".
"Пришло время положить конец этой войне, но это может произойти лишь в том случае, если хуситы согласятся сотрудничать с ООН и ее спецпосланником, работая над поэтапным процессом деэскалации конфликта", - указал Салливан.
Он подтвердил, что США полностью поддерживают эти усилия и продолжат оказывать помощь своим союзникам на Ближнем Востоке, которые страдают от нападений хуситов. "Мы призываем международное сообщество сделать то же самое", - добавил высокопоставленный чиновник США.
Обстрел произошел на фоне призыва Саудовской Аравии к межйеменским переговорам, старт которых намечен на 29 марта в Эр-Рияде под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ранее хуситы заявляли, что согласны на переговоры, но только на территории нейтрального государства, а не Саудовской Аравии, которая вовлечена в конфликт на стороне международно признанного правительства Йемена.
Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
Боевики-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:54
МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии
 
В миреСШАБлижний ВостокЙеменАнсар АллаSaudi AramcoООНЦены на нефть
 
 
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