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"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса" - РИА Новости, 20.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220320/khramy-1778905185.html
"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса"
"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса" - РИА Новости, 20.03.2022
"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса"
Практически сразу после Крещения на Руси появились колокола. До сих пор они — визитная карточка как русского православия, так и национальной культуры в целом... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:00
2022-03-20T08:00
религия
василий шуйский
иван iii
иван грозный
москва
россия
углич
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Практически сразу после Крещения на Руси появились колокола. До сих пор они — визитная карточка как русского православия, так и национальной культуры в целом. Однако в былые времена их судили, наказывали и даже отправляли в ссылку, как злостных преступников. О том, почему так происходило, — в материале РИА Новости.Вынужденная необходимостьК началу XX века в Российской империи насчитывалось около миллиона колоколов. В той же Москве, по воспоминаниям современников, горожане подчас не могли услышать друг друга — так громко звучал перезвон.Идиллия, однако, продолжалась не всегда. Например, колокола пострадали во время правления Петра I. Постоянно воюющая страна нуждалась в пушках, а металла не хватало.В указе от 1700 года реформатор повелел "для нынешнего воинского случая во всех монастырях и вотчинниковых селах у церквей взять литье из колоколов весом четвертую часть, сколько по весу пудов, где в котором звону во всех колоколах явится".В архивах сохранились подробные описи. Например, один из крупнейших русских монастырей того времени — Кирилло-Белозерский — прислал в Москву колокола общим весом 416 пудов, семь фунтов и 48 золотников (почти семь тонн).Двести лет спустя история повторилась. С приходом к власти большевиков — в октябре 1917-го — религия уже не играла той роли, которую ей отводили в царской России. А значит, и церковным ценностям можно было найти новое применение.Так, в 1932-м директор завода "Динамо" просил ВЦИК передать ему 16-тонный колокол звонницы старообрядческого Рогожского кладбища. Все потому, что из-за отсутствия цветных металлов "предприятие стоит перед угрозой срыва программы срочных и особо важных заказов".Советская власть использовала храмовое наследие и в культурных целях. Годом позже в Кремль обратился нарком просвещения с просьбой переплавить церковные инструменты на бронзовые горельефы для здания Библиотеки имени В. И. Ленина.Историки, однако, отмечают: при большевиках подобные меры диктовал дух времени. Либо же — как при Петре I — это была вынужденная необходимость. Куда интереснее случаи, когда "голос Церкви" наказывали набожные правители и народ.Новгородские вольнодумцыЧаще всего страдали набатные колокола — если звонили не по делу. Например, в 1681-м — звонница Спасских ворот Кремля тогда возвестила о пожаре, но тревога оказалась ложной.Обычно "запятнавших репутацию" снимали и увозили в Сибирь. Именовали их "ссыльными". В особых случаях отрезали языки, а иногда даже разбивали. Если же опальный колокол амнистировали, его заново собирали и перевязывали лыком. Отсюда и другое название — "лыковый".Самая известная "колокольная расправа" произошла в Новгороде. До XV века он был независим от Москвы. Местного правителя — посадника — выбирали, а все вопросы решали общим сходом, на вече.Но в 1477-м Иван III пошел на город войной. В итоге республика стала частью Московского княжества. Про главный символ непокорности — вечевой колокол — тоже не забыли. Увезли в столицу. "Отселе оному в нашей отчине не быти…" — сетовал летописец.По легенде, на границе покоренной республики колокол якобы скатился с холма, выкрикнул "Воля!" — и разбился на куски. В действительности он некоторое время висел в Успенском соборе Московского Кремля. Затем его переплавили.Веком позже пострадал еще один "новгородец"."Когда Иван Грозный проезжал по Волховскому мосту, конь под ним пал на колени — животное испугалось громкого звука колокола храма Святой Софии. Разозлившись, государь воскликнул: "Не могут скоты звону его слышать!" — приводит известное предание фольклорист Неонила Криничная. В гневе царь приказал "отрубить снасти у того колокола, и чтобы пал наземь, и казнить его уши".Смутьян из УгличаНастоящее судебное разбирательство над колоколом состоялось в Угличе в 1591-м. Тогда его набат возвестил о гибели царевича Дмитрия — сына Ивана Грозного. На городской площади собрался народ: расправился над подозреваемыми в убийстве наследника.Расследовал дело будущий царь Василий Шуйский, обвинивший угличан в смуте: двести человек казнили, около трехсот отправили в ссылку.Но интересен вердикт в отношении "зачинщика" самоуправства — набатного колокола. Его сбросили со звонницы, принародно вырвали язык, отрубили ухо и наказали двенадцатью ударами плетей. После этого отправили в Тобольск.Там городской воевода князь Лобанов-Ростовский велел запереть "преступника" в приказной избе, написав на нем: "Первоссыльный неодушевленный с Углича". Лишь в 1892-м по распоряжению императора Александра III колокол вернули из ссылки.
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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василий шуйский, иван iii, иван грозный, москва, россия, углич, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 20.03.2022
 

"Вырывали язык и били плетью". За что русские храмы лишали "голоса"

© РИА Новости / Петрусов Георгий / Перейти в фотобанкНа территории Новгородского кремля после освобождения от немецко-фашистских захватчиков
На территории Новгородского кремля после освобождения от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Петрусов Георгий
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Никита Бизин. Практически сразу после Крещения на Руси появились колокола. До сих пор они — визитная карточка как русского православия, так и национальной культуры в целом. Однако в былые времена их судили, наказывали и даже отправляли в ссылку, как злостных преступников. О том, почему так происходило, — в материале РИА Новости.

Вынужденная необходимость

К началу XX века в Российской империи насчитывалось около миллиона колоколов. В той же Москве, по воспоминаниям современников, горожане подчас не могли услышать друг друга — так громко звучал перезвон.
Идиллия, однако, продолжалась не всегда. Например, колокола пострадали во время правления Петра I. Постоянно воюющая страна нуждалась в пушках, а металла не хватало.
В указе от 1700 года реформатор повелел "для нынешнего воинского случая во всех монастырях и вотчинниковых селах у церквей взять литье из колоколов весом четвертую часть, сколько по весу пудов, где в котором звону во всех колоколах явится".
В архивах сохранились подробные описи. Например, один из крупнейших русских монастырей того времени — Кирилло-Белозерский — прислал в Москву колокола общим весом 416 пудов, семь фунтов и 48 золотников (почти семь тонн).
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкСнятие колоколов с храма Христа Спасителя. 1930 год
Снятие колоколов с Храма Христа Спасителя. 1930 г. - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Снятие колоколов с храма Христа Спасителя. 1930 год
Двести лет спустя история повторилась. С приходом к власти большевиков — в октябре 1917-го — религия уже не играла той роли, которую ей отводили в царской России. А значит, и церковным ценностям можно было найти новое применение.
Так, в 1932-м директор завода "Динамо" просил ВЦИК передать ему 16-тонный колокол звонницы старообрядческого Рогожского кладбища. Все потому, что из-за отсутствия цветных металлов "предприятие стоит перед угрозой срыва программы срочных и особо важных заказов".
Советская власть использовала храмовое наследие и в культурных целях. Годом позже в Кремль обратился нарком просвещения с просьбой переплавить церковные инструменты на бронзовые горельефы для здания Библиотеки имени В. И. Ленина.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Российской государственной библиотеки в Москве
Здание Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Российской государственной библиотеки в Москве
Историки, однако, отмечают: при большевиках подобные меры диктовал дух времени. Либо же — как при Петре I — это была вынужденная необходимость. Куда интереснее случаи, когда "голос Церкви" наказывали набожные правители и народ.

Новгородские вольнодумцы

Чаще всего страдали набатные колокола — если звонили не по делу. Например, в 1681-м — звонница Спасских ворот Кремля тогда возвестила о пожаре, но тревога оказалась ложной.
Обычно "запятнавших репутацию" снимали и увозили в Сибирь. Именовали их "ссыльными". В особых случаях отрезали языки, а иногда даже разбивали. Если же опальный колокол амнистировали, его заново собирали и перевязывали лыком. Отсюда и другое название — "лыковый".
Самая известная "колокольная расправа" произошла в Новгороде. До XV века он был независим от Москвы. Местного правителя — посадника — выбирали, а все вопросы решали общим сходом, на вече.
CC0 / Алексей Кившенко (1880) / Картина "Отправка Марфы-посадницы и вечевого колокола в Москву"
Картина Отправка Марфы Посадницы и вечевого колокола в Москву - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC0 / Алексей Кившенко (1880) /
Картина "Отправка Марфы-посадницы и вечевого колокола в Москву"
Но в 1477-м Иван III пошел на город войной. В итоге республика стала частью Московского княжества. Про главный символ непокорности — вечевой колокол — тоже не забыли. Увезли в столицу. "Отселе оному в нашей отчине не быти…" — сетовал летописец.
По легенде, на границе покоренной республики колокол якобы скатился с холма, выкрикнул "Воля!" — и разбился на куски. В действительности он некоторое время висел в Успенском соборе Московского Кремля. Затем его переплавили.
Веком позже пострадал еще один "новгородец".
"Когда Иван Грозный проезжал по Волховскому мосту, конь под ним пал на колени — животное испугалось громкого звука колокола храма Святой Софии. Разозлившись, государь воскликнул: "Не могут скоты звону его слышать!" — приводит известное предание фольклорист Неонила Криничная. В гневе царь приказал "отрубить снасти у того колокола, и чтобы пал наземь, и казнить его уши".
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция картины Виктора Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный"
Репродукция картины Виктора Васнецова Царь Иван Васильевич Грозный - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины Виктора Васнецова "Царь Иван Васильевич Грозный"

Смутьян из Углича

Настоящее судебное разбирательство над колоколом состоялось в Угличе в 1591-м. Тогда его набат возвестил о гибели царевича Дмитрия — сына Ивана Грозного. На городской площади собрался народ: расправился над подозреваемыми в убийстве наследника.
Расследовал дело будущий царь Василий Шуйский, обвинивший угличан в смуте: двести человек казнили, около трехсот отправили в ссылку.
Но интересен вердикт в отношении "зачинщика" самоуправства — набатного колокола. Его сбросили со звонницы, принародно вырвали язык, отрубили ухо и наказали двенадцатью ударами плетей. После этого отправили в Тобольск.
Там городской воевода князь Лобанов-Ростовский велел запереть "преступника" в приказной избе, написав на нем: "Первоссыльный неодушевленный с Углича". Лишь в 1892-м по распоряжению императора Александра III колокол вернули из ссылки.
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