Рейтинг@Mail.ru
В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/khimoruzhie-1779159309.html
В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине
В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:46
2022-03-20T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
сша
москва
вооруженные силы рф
линда томас-гринфилд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_947:290:2895:1386_1920x0_80_0_0_7b31735f7ec1fd43e74e32c015e1ec8d.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 20 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине.Россия неоднократно заявляла, что провокацию с использованием химоружия на Украине может устроить киевский режим, чтобы потом обвинить в этом Москву."Мы обеспокоены тем, что они (РФ - ред.) могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают", - сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN."Вы уже видели последствия наших действий против России и против Путина, и они ощущают эти последствия, и они почувствуют больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - добавила она.Ранее посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей". По данным дипломатов, "задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины". Посольство подчеркивает, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/ssha-1779145438.html
https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html
россия
сша
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585846348_952:234:2895:1691_1920x0_80_0_0_acfa248bac858c76c4de053f33ec7b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, москва, вооруженные силы рф, линда томас-гринфилд, оон, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
18:46 20.03.2022 (обновлено: 18:52 20.03.2022)
 
В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине

Постпред Томас-Гринфилд: США агрессивно ответят России на применение химоружия на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине.
Россия неоднократно заявляла, что провокацию с использованием химоружия на Украине может устроить киевский режим, чтобы потом обвинить в этом Москву.
"Мы обеспокоены тем, что они (РФ - ред.) могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают", - сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN.
"Вы уже видели последствия наших действий против России и против Путина, и они ощущают эти последствия, и они почувствуют больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - добавила она.
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 16:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не отправят военных на Украину, заявила постпред при ООН
Ранее посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей". По данным дипломатов, "задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины". Посольство подчеркивает, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 16:44
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияСШАМоскваВооруженные силы РФЛинда Томас-ГринфилдООНСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала