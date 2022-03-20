https://ria.ru/20220320/khimoruzhie-1779159309.html

В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине

В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

В США пригрозили ответить России на применение химоружия на Украине

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T18:46

2022-03-20T18:46

2022-03-20T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

линда томас-гринфилд

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США ответят "агрессивно" на применение химоружия на Украине.Россия неоднократно заявляла, что провокацию с использованием химоружия на Украине может устроить киевский режим, чтобы потом обвинить в этом Москву."Мы обеспокоены тем, что они (РФ - ред.) могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают", - сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN."Вы уже видели последствия наших действий против России и против Путина, и они ощущают эти последствия, и они почувствуют больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие", - добавила она.Ранее посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей". По данным дипломатов, "задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины". Посольство подчеркивает, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/ssha-1779145438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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