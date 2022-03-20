https://ria.ru/20220320/iordaniya-1779146709.html

Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине

Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине

Представители иорданской общественности призвали местные СМИ давать объективную информацию, связанную со спецоперацией РФ на Украине, копия коллективного... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:45

2022-03-20T16:45

2022-03-20T16:45

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АММАН, 20 мар - РИА Новости. Представители иорданской общественности призвали местные СМИ давать объективную информацию, связанную со спецоперацией РФ на Украине, копия коллективного заявления иорданской общественности имеется в распоряжении РИА Новости.Иорданская интеллигенция, политики, общественные деятели и журналисты подписали коллективную петицию с осуждением СМИ, позволивших трансляцию материалов с призывами к насилию против российских военнослужащих, и призвали объективно передавать информацию с учетом позиций всех сторон, вовлеченных в украинский кризис.В частности, петицию подписали глава арабского союза арабских журналистов и писателей Марван Саудан, представитель Партии народного единства Мохаммад Ассаф, иорданский академик Бсиф Рабабаа, а также иорданский писатель и журналист Маджид Тауба.В обращении подписавшиеся отметили, что иорданское общество разделилось во мнениях о кризисе на Украине, однако едино во мнении, что СМИ политизированы и необъективны."Мы наблюдаем, как Запад оплакивает Украину, и в то же время видим их молчание о страданиях палестинского народа на протяжении более 70 лет", - добавляется в заявлении.На прошлой неделе посол США в Иордании в интервью телеканалу "Руия" заявил: "Я был бы очень рад, если на вашем телеканале станет меньше ссылок на телеканал RT и агентство Sputnik. Но несмотря на это, для меня честь быть с вами".Иорданский журналист в ответ объяснил американскому дипломату, что он и его коллеги при освещении событий показывают мнения и позиции обеих сторон для объективной оценки происходящего.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778950372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, франция, иордания, россия, еврокомиссия, европарламент