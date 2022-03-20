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Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
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Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине
Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине
Представители иорданской общественности призвали местные СМИ давать объективную информацию, связанную со спецоперацией РФ на Украине, копия коллективного... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:45
2022-03-20T16:45
в мире
тереза рибейру
валерий фадеев
сергей лавров
франция
иордания
россия
еврокомиссия
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АММАН, 20 мар - РИА Новости. Представители иорданской общественности призвали местные СМИ давать объективную информацию, связанную со спецоперацией РФ на Украине, копия коллективного заявления иорданской общественности имеется в распоряжении РИА Новости.Иорданская интеллигенция, политики, общественные деятели и журналисты подписали коллективную петицию с осуждением СМИ, позволивших трансляцию материалов с призывами к насилию против российских военнослужащих, и призвали объективно передавать информацию с учетом позиций всех сторон, вовлеченных в украинский кризис.В частности, петицию подписали глава арабского союза арабских журналистов и писателей Марван Саудан, представитель Партии народного единства Мохаммад Ассаф, иорданский академик Бсиф Рабабаа, а также иорданский писатель и журналист Маджид Тауба.В обращении подписавшиеся отметили, что иорданское общество разделилось во мнениях о кризисе на Украине, однако едино во мнении, что СМИ политизированы и необъективны."Мы наблюдаем, как Запад оплакивает Украину, и в то же время видим их молчание о страданиях палестинского народа на протяжении более 70 лет", - добавляется в заявлении.На прошлой неделе посол США в Иордании в интервью телеканалу "Руия" заявил: "Я был бы очень рад, если на вашем телеканале станет меньше ссылок на телеканал RT и агентство Sputnik. Но несмотря на это, для меня честь быть с вами".Иорданский журналист в ответ объяснил американскому дипломату, что он и его коллеги при освещении событий показывают мнения и позиции обеих сторон для объективной оценки происходящего.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778699256.html
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в мире, тереза рибейру, валерий фадеев, сергей лавров, франция, иордания, россия, еврокомиссия, европарламент
16:45 20.03.2022
 
Иорданцы призвали СМИ отображать мнения всех сторон конфликта на Украине

Иорданцы призвали свои СМИ освещать события на Украине, отображая мнения всех сторон

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБаза Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими
База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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База Военно-морских сил Украины на Бердянской косе, взятая под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
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АММАН, 20 мар - РИА Новости. Представители иорданской общественности призвали местные СМИ давать объективную информацию, связанную со спецоперацией РФ на Украине, копия коллективного заявления иорданской общественности имеется в распоряжении РИА Новости.
Иорданская интеллигенция, политики, общественные деятели и журналисты подписали коллективную петицию с осуждением СМИ, позволивших трансляцию материалов с призывами к насилию против российских военнослужащих, и призвали объективно передавать информацию с учетом позиций всех сторон, вовлеченных в украинский кризис.
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17 марта, 16:56
Арабские СМИ в карикатурах критикуют позицию Запада по Украине
В частности, петицию подписали глава арабского союза арабских журналистов и писателей Марван Саудан, представитель Партии народного единства Мохаммад Ассаф, иорданский академик Бсиф Рабабаа, а также иорданский писатель и журналист Маджид Тауба.
"Иорданские СМИ должны отображать мнения обеих сторон российско-украинского кризиса, так как люди имеют право знать правду. Информация не может быть объективной без учета всех позиций", - говорится в заявлении.
В обращении подписавшиеся отметили, что иорданское общество разделилось во мнениях о кризисе на Украине, однако едино во мнении, что СМИ политизированы и необъективны.
"Мы наблюдаем, как Запад оплакивает Украину, и в то же время видим их молчание о страданиях палестинского народа на протяжении более 70 лет", - добавляется в заявлении.
На прошлой неделе посол США в Иордании в интервью телеканалу "Руия" заявил: "Я был бы очень рад, если на вашем телеканале станет меньше ссылок на телеканал RT и агентство Sputnik. Но несмотря на это, для меня честь быть с вами".
Иорданский журналист в ответ объяснил американскому дипломату, что он и его коллеги при освещении событий показывают мнения и позиции обеих сторон для объективной оценки происходящего.
Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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В миреТереза РибейруВалерий ФадеевСергей ЛавровФранцияИорданияРоссияЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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