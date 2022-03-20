22:52 20.03.2022 (обновлено: 22:54 20.03.2022)
Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев
Минобороны сообщило, что украинские националисты удерживают в заложниках 6838 иностранцев
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские националисты принудительно удерживают на территории страны 6838 иностранных граждан, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более четырех с половиной миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 838 иностранных граждан из 18-ти государств", - сказал он.
По его словам, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи семидесяти судов из 15 иностранных государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.