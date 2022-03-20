https://ria.ru/20220320/inostrantsy-1779180217.html

Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев

Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев

Украинские националисты принудительно удерживают на территории страны 6838 иностранных граждан, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:52

2022-03-20T22:52

2022-03-20T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

киев

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774003991_0:76:2952:1736_1920x0_80_0_0_d8293738ccbc86f617b6da1ae3bed1ef.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские националисты принудительно удерживают на территории страны 6838 иностранных граждан, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более четырех с половиной миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 838 иностранных граждан из 18-ти государств", - сказал он.По его словам, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи семидесяти судов из 15 иностранных государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/gumkoridory-1779178948.html

россия

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, владимир путин, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина