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Киев должен дать ответ по гумкоридорам до пяти утра, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022
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Киев должен дать ответ по гумкоридорам до пяти утра, заявило Минобороны
Киев должен дать ответ по гумкоридорам до пяти утра, заявило Минобороны - РИА Новости, 20.03.2022
Киев должен дать ответ по гумкоридорам до пяти утра, заявило Минобороны
Россия настаивает на письменном ответе Киева до 5 утра понедельника на предложения по спасению мирных жителей Мариуполя и городской инфраструктуры, заявил на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:48
2022-03-20T22:48
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия настаивает на письменном ответе Киева до 5 утра понедельника на предложения по спасению мирных жителей Мариуполя и городской инфраструктуры, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Настаиваем на официальном письменном ответе украинской стороны до 5 утра завтра, то есть 21 марта, на все перечисленные, чисто гуманные предложения Российской Федерации, во имя спасения мариупольцев и инфраструктуры города", - сказал он.&nbsp;Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/boeviki-1779178360.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
22:48 20.03.2022
 
Киев должен дать ответ по гумкоридорам до пяти утра, заявило Минобороны

Минобороны: Киев должен дать ответ по гумкоридорам из Мариуполя до пяти утра 21 марта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия настаивает на письменном ответе Киева до 5 утра понедельника на предложения по спасению мирных жителей Мариуполя и городской инфраструктуры, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Настаиваем на официальном письменном ответе украинской стороны до 5 утра завтра, то есть 21 марта, на все перечисленные, чисто гуманные предложения Российской Федерации, во имя спасения мариупольцев и инфраструктуры города", - сказал он.
 Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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