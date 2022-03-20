https://ria.ru/20220320/gornyaki-1779165723.html
Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР
Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР
Горняки обесточенной шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:52
2022-03-20T19:52
2022-03-20T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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россия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Горняки обесточенной шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 35 человек."Эвакуационные работы на шахте имени Засядько завершены. Горняки подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
19:52 20.03.2022 (обновлено: 19:58 20.03.2022)
Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР
В ДНР сообщили, что всех горняков обесточенной шахты имени Засядько подняли на поверхность