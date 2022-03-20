https://ria.ru/20220320/gornyaki-1779165723.html

Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР

Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

Горняки шахты имени Засядько подняты на поверхность, заявили в ДНР

Горняки обесточенной шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:52

2022-03-20T19:52

2022-03-20T19:58

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Горняки обесточенной шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 35 человек."Эвакуационные работы на шахте имени Засядько завершены. Горняки подняты на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html

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Петр Попадюк

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