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Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2022
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Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2022
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро
Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:04
2022-03-20T17:45
в мире
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы заморозили активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Кроме того, мы заморозили активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро", — сказал он в эфире радиостанции RTL.По его словам, Франция заморозила недвижимость на территории страны на сумму полмиллиарда евро — это соответствует примерно 30 объектам недвижимости или квартирам, принадлежащим гражданам России."В общей сложности это почти миллиард евро, а точнее 850 миллионов евро, которые были заморожены", — уточнил Ле Мэр.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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в мире, франция, россия
16:04 20.03.2022 (обновлено: 17:45 20.03.2022)
 
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро

Минфин Франции сообщил о заморозке 22 миллиардов евро активов Банка России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
"Мы заморозили активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Кроме того, мы заморозили активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро", — сказал он в эфире радиостанции RTL.
По его словам, Франция заморозила недвижимость на территории страны на сумму полмиллиарда евро — это соответствует примерно 30 объектам недвижимости или квартирам, принадлежащим гражданам России.
"В общей сложности это почти миллиард евро, а точнее 850 миллионов евро, которые были заморожены", — уточнил Ле Мэр.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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