https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро - РИА Новости, 20.03.2022

Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 миллиарда евро

Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:04

2022-03-20T16:04

2022-03-20T17:45

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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы заморозили активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Кроме того, мы заморозили активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллионов евро", — сказал он в эфире радиостанции RTL.По его словам, Франция заморозила недвижимость на территории страны на сумму полмиллиарда евро — это соответствует примерно 30 объектам недвижимости или квартирам, принадлежащим гражданам России."В общей сложности это почти миллиард евро, а точнее 850 миллионов евро, которые были заморожены", — уточнил Ле Мэр.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора, в том числе ЦБ, и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия