https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779181173.html

Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации

Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации - РИА Новости, 20.03.2022

Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации

Россия за прошедшие сутки получила больше пяти тысяч обращений с просьбами об эвакуации от граждан Украины, насильно удерживаемых радикалами в украинских... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:59

2022-03-20T22:59

2022-03-20T22:59

обострение ситуации в днр и лнр

национальный центр управления обороной рф

россия

украина

михаил мизинцев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки получила больше пяти тысяч обращений с просьбами об эвакуации от граждан Украины, насильно удерживаемых радикалами в украинских городах, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 5117, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 716 тысяч 436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.Он пояснил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Об этом, по его словам, как раз свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры, общественные организации, а также напрямую в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России.

https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

национальный центр управления обороной рф, россия, украина, михаил мизинцев