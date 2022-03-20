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Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779181173.html
Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации
Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации - РИА Новости, 20.03.2022
Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации
Россия за прошедшие сутки получила больше пяти тысяч обращений с просьбами об эвакуации от граждан Украины, насильно удерживаемых радикалами в украинских... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:59
2022-03-20T22:59
обострение ситуации в днр и лнр
национальный центр управления обороной рф
россия
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки получила больше пяти тысяч обращений с просьбами об эвакуации от граждан Украины, насильно удерживаемых радикалами в украинских городах, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 5117, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 716 тысяч 436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.Он пояснил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Об этом, по его словам, как раз свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры, общественные организации, а также напрямую в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html
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национальный центр управления обороной рф, россия, украина, михаил мизинцев
22:59 20.03.2022
 
Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации

Минобороны: Россия за сутки получила от украинцев более пяти тысяч просьб об эвакуации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия за прошедшие сутки получила больше пяти тысяч обращений с просьбами об эвакуации от граждан Украины, насильно удерживаемых радикалами в украинских городах, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 5117, а всего их в нашей базе данных уже 2 миллиона 716 тысяч 436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 населенных пунктов Украины", - сказал Мизинцев.
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Он пояснил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России. Об этом, по его словам, как раз свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры, общественные организации, а также напрямую в субъекты РФ, к родным, близким и знакомым, проживающим в России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНациональный центр управления обороной РФРоссияУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
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