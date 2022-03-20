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Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html
Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины
Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины - РИА Новости, 20.03.2022
Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины
РФ за сутки без участия Украины эвакуировала из опасных районов этой страны, а также ДНР и ЛНР, более 16 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей, заявил... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:36
2022-03-20T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ за сутки без участия Украины эвакуировала из опасных районов этой страны, а также ДНР и ЛНР, более 16 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 16 434 человека, из них 2 389 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 330 тысячи 686 человек, из которых 68 983 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России за сутки пересекли 1 815 личных автомобилей, а всего с момента начала спецоперации уже 38 525. Мизинцев рассказал, что с 10 часов утра 20 марта российская сторона открыла и обеспечила безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. По одному коридору было открыто в направлении России и по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины."Украинская сторона продолжает категорически препятствовать эвакуации мирных жителей и иностранных граждан на территорию Российской Федерации. При этом на текущие сутки официальным Киевом дополнительно заявлено еще семь гуманитарных коридоров - на киевском, харьковском и запорожском направлениях", - добавил начальник Национального центра управления обороной ВС РФ.Вооруженные Силы России, по его словам, строго соблюдают "режимы тишины" на всех без исключения маршрутах, включая заявленные Киевом. В то же время с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за это на подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев. "На всех пунктах пропуска российской стороной на постоянной основе продолжает содержаться в готовности необходимое количество автобусов для перевозки беженцев в избранные пункты назначения, а также в пункты временного размещения, где всем прибывающим на территорию России гражданам предоставляется горячее питание, незамедлительно оказывается медицинская и психологическая помощь", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779160399.html
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
22:36 20.03.2022 (обновлено: 22:43 20.03.2022)
 
Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины

Минобороны: Россия за сутки эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. РФ за сутки без участия Украины эвакуировала из опасных районов этой страны, а также ДНР и ЛНР, более 16 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 16 434 человека, из них 2 389 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 330 тысячи 686 человек, из которых 68 983 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России за сутки пересекли 1 815 личных автомобилей, а всего с момента начала спецоперации уже 38 525. Мизинцев рассказал, что с 10 часов утра 20 марта российская сторона открыла и обеспечила безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. По одному коридору было открыто в направлении России и по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
"Украинская сторона продолжает категорически препятствовать эвакуации мирных жителей и иностранных граждан на территорию Российской Федерации. При этом на текущие сутки официальным Киевом дополнительно заявлено еще семь гуманитарных коридоров - на киевском, харьковском и запорожском направлениях", - добавил начальник Национального центра управления обороной ВС РФ.
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Вооруженные Силы России, по его словам, строго соблюдают "режимы тишины" на всех без исключения маршрутах, включая заявленные Киевом. В то же время с украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за это на подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР, отметил Мизинцев. "На всех пунктах пропуска российской стороной на постоянной основе продолжает содержаться в готовности необходимое количество автобусов для перевозки беженцев в избранные пункты назначения, а также в пункты временного размещения, где всем прибывающим на территорию России гражданам предоставляется горячее питание, незамедлительно оказывается медицинская и психологическая помощь", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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