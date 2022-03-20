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Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека - РИА Новости, 20.03.2022
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека
За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, в том числе 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:18
2022-03-20T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
днр
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, в том числе 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
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мариуполь
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Жители Мариуполя о том, что местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре
Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных.
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в мире, мариуполь, днр, украина
09:18 20.03.2022 (обновлено: 09:35 20.03.2022)
 
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека, в том числе 114 детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, в том числе 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Бойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека
 
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