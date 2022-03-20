https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека - РИА Новости, 20.03.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека

За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, в том числе 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:18

2022-03-20T09:18

2022-03-20T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. За сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, в том числе 114 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 19 марта до 08.00 20 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 541 человек, включая 114 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что всего за период с 5 марта по 08.00 20 марта в Безыменное эвакуированы 2973 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Мариуполя о том, что местные власти не сообщали о гуманитарном коридоре Жители Мариуполя рассказывают, что украинские власти не оповещали их о возможности выйти по гуманитарным коридорам, многие узнают о них от российских военных. 2022-03-20T09:18 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, днр, украина