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ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/donbass-1779139165.html
ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР
ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за 5 с половиной часов обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:44
2022-03-20T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
зайцево
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за 5 с половиной часов обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 09.27 до 15.03 в направлении населенных пунктов Луганское, Зайцево (южное), Лозовое, Михайловка, Горловка и Донецк. При этом Горловка подверглась обстрелам дважды. Всего выпущено 48 мин калибром 120 миллиметров, девять мин калибром 82 миллиметра, 11 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:44 20.03.2022 (обновлено: 16:55 20.03.2022)
 
ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку

© Фото : @DNR_SCKK/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : @DNR_SCKK/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за 5 с половиной часов обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 09.27 до 15.03 в направлении населенных пунктов Луганское, Зайцево (южное), Лозовое, Михайловка, Горловка и Донецк. При этом Горловка подверглась обстрелам дважды. Всего выпущено 48 мин калибром 120 миллиметров, девять мин калибром 82 миллиметра, 11 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 14:06В мире
В ДНР сообщили о погибших в результате обстрела ВСУ Александровки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЗайцевоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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