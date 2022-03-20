https://ria.ru/20220320/donbass-1779139165.html

ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

ВСУ за 5,5 часа обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за 5 с половиной часов обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:44

2022-03-20T15:44

2022-03-20T16:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за 5 с половиной часов обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 09.27 до 15.03 в направлении населенных пунктов Луганское, Зайцево (южное), Лозовое, Михайловка, Горловка и Донецк. При этом Горловка подверглась обстрелам дважды. Всего выпущено 48 мин калибром 120 миллиметров, девять мин калибром 82 миллиметра, 11 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/obstrel-1779129800.html

россия

зайцево

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, вооруженные силы рф