https://ria.ru/20220320/donbass-1779125423.html
ВСУ пытались спровоцировать огонь по домам в Рубежном, заявили очевидцы
ВСУ пытались спровоцировать огонь по домам в Рубежном, заявили очевидцы - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ пытались спровоцировать огонь по домам в Рубежном, заявили очевидцы
Украинские силовики пытались спровоцировать наступающие силы ЛНР на огонь по жилым районам города Рубежное в Донбассе, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:26
2022-03-20T13:26
2022-03-20T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РУБЕЖНОЕ, 20 мар – РИА Новости. Украинские силовики пытались спровоцировать наступающие силы ЛНР на огонь по жилым районам города Рубежное в Донбассе, рассказал РИА Новости житель освобожденного города.Ранее Народная милиция Луганской народной республики заявила, что зашла в город Рубежное в Донбассе, бои за город продолжаются на окраинах. В субботу оборонное ведомство республики заявляло, что украинские силовики открыли огонь по мирным жителям, чтобы помешать эвакуации людей на подконтрольные ЛНР территории."Ну они (украинские силовики – ред.) выехали, обстреляли российскую сторону или ЛНР, а потом сами заезжали в арки (жилых домов – ред.), ставили БТР под подъезды и прятались. Куда стрелять людям? Российской армии куда стрелять? По жилым кварталам? Этого не было. Они не стреляли", - рассказал житель города.Очевидцы также рассказывают, что украинские силовики занимали квартиры и размещали в них вооружение."В этом доме стоял БТР поперек, в нем залазили через окно и жили там. Разбивали стекла и ставили минометы в домах. В доме №29 поставили миномет и стреляли оттуда", - рассказал РИА Новости очевидец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/ukraina-1779124617.html
https://ria.ru/20220320/rubezhnoe-1779095578.html
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Жители Рубежного о провокации ВСУ – вызвать ответный огонь по жилым кварталам со стороны РФ и ЛНР
Жители Рубежного рассказали РИА Новости, как украинские силовики пытались спровоцировать силы РФ и ЛНР на огонь по жилым кварталам, а также занимали квартиры и размещали в них вооружение. Украинские силовики во время активизации боевых действий в городе Рубежное забрали для своих нужд машины скорой помощи и пожарные машины. До сих пор в подвалах остаются люди, которым нужна медицинская помощь.
2022-03-20T13:26
true
PT1M37S
РИА Новости
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в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:26 20.03.2022 (обновлено: 14:25 20.03.2022)
ВСУ пытались спровоцировать огонь по домам в Рубежном, заявили очевидцы
Очевидцы рассказали, как ВСУ пытались спровоцировать огонь по жилым домам в Рубежном