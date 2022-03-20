11:20 20.03.2022 (обновлено: 11:34 20.03.2022)
За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
За 31 день эскалации в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 318 мирных жителей (124 человека с ранее освобожденной… ДНР территории), в т.ч. 22 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксировано 1244 факта ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения – 1083.
Всего повреждено 1399 жилых домостроений, 388 объектов гражданской инфраструктуры, в частности, 25 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 23 объекта критической инфраструктуры, 214 объектов электро-, водо- и газоснабжения, а также 214 транспортных средств.