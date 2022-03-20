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За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/donbass-1779113437.html
За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:20
2022-03-20T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 318 мирных жителей (124 человека с ранее освобожденной… ДНР территории), в т.ч. 22 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего зафиксировано 1244 факта ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения – 1083.Всего повреждено 1399 жилых домостроений, 388 объектов гражданской инфраструктуры, в частности, 25 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 23 объекта критической инфраструктуры, 214 объектов электро-, водо- и газоснабжения, а также 214 транспортных средств.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
11:20 20.03.2022 (обновлено: 11:34 20.03.2022)
 
За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

За 31 день эскалации в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют машины с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 318 мирных жителей (124 человека с ранее освобожденной… ДНР территории), в т.ч. 22 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксировано 1244 факта ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения – 1083.
Всего повреждено 1399 жилых домостроений, 388 объектов гражданской инфраструктуры, в частности, 25 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 23 объекта критической инфраструктуры, 214 объектов электро-, водо- и газоснабжения, а также 214 транспортных средств.
Жители Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 11:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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