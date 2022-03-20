https://ria.ru/20220320/donbass-1779113437.html

За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022

За 31 день в ДНР погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:20

2022-03-20T11:20

2022-03-20T11:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике за 31 день эскалации в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 55 мирных жителей, еще 318 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 318 мирных жителей (124 человека с ранее освобожденной… ДНР территории), в т.ч. 22 ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего зафиксировано 1244 факта ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжелого вооружения – 1083.Всего повреждено 1399 жилых домостроений, 388 объектов гражданской инфраструктуры, в частности, 25 медицинских учреждений, 56 образовательных учреждений, 23 объекта критической инфраструктуры, 214 объектов электро-, водо- и газоснабжения, а также 214 транспортных средств.

https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк