https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html

Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов

Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2022

Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов

Уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил республиканский штаб территориальной обороны. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:09

2022-03-20T11:09

2022-03-20T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил республиканский штаб территориальной обороны."В настоящее время под нашим контролем находятся 98 населенных пунктов, включая Угледар", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет. По данным на 19 марта, уничтожено больше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 180 самолетов и вертолетов, более 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала боевых действий российская армия взяла под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Есть потери с обеих сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.

https://ria.ru/20220320/zaytsevo-1779109246.html

https://ria.ru/20220320/ukraina-1779108821.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия