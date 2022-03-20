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Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html
Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов
Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов - РИА Новости, 20.03.2022
Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов
Уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил республиканский штаб территориальной обороны. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:09
2022-03-20T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил республиканский штаб территориальной обороны."В настоящее время под нашим контролем находятся 98 населенных пунктов, включая Угледар", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет. По данным на 19 марта, уничтожено больше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 180 самолетов и вертолетов, более 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала боевых действий российская армия взяла под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Есть потери с обеих сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.
https://ria.ru/20220320/zaytsevo-1779109246.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
11:09 20.03.2022 (обновлено: 14:23 20.03.2022)
 
Силы ДНР взяли под контроль 98 населенных пунктов

Силы ДНР вернули контроль над 98 населенными пунктами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя
Жители Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Жители Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Уже 98 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, заявил республиканский штаб территориальной обороны.
"В настоящее время под нашим контролем находятся 98 населенных пунктов, включая Угледар", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
По данным на 19 марта, уничтожено больше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 180 самолетов и вертолетов, более 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
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С момента начала боевых действий российская армия взяла под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
Есть потери с обеих сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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