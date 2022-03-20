https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779177780.html
В Безыменном в ДНР собрались около пяти тысяч беженцев из Мариуполя
В Безыменном в ДНР собрались около пяти тысяч беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
В Безыменном в ДНР собрались около пяти тысяч беженцев из Мариуполя
Около 5 тысяч беженцев из Мариуполя собрались в населённом пункте Безыменное на юге ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:26
2022-03-20T22:26
2022-03-20T22:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 20 мар - РИА Новости. Около 5 тысяч беженцев из Мариуполя собрались в населённом пункте Безыменное на юге ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время в населённом пункте Безыменное находится около 5 тысяч беженцев из Мариуполя. Вдоль дороги через населённый пункт тянется колонна автомобилей длинной приблизительно три с половиной километра.Машины встают в несколько рядов. Ещё в субботу на въезде в Безыменное было всего два модуля МСЧ ДНР для обогрева и приёма беженцев, сейчас таких палаток более десяти."По предварительным подсчётам, в населённом пункте сейчас около 5 тысяч человек. Это если брать всех беженцев", - сказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, украина
В Безыменном в ДНР собрались около пяти тысяч беженцев из Мариуполя
Около пяти тысяч беженцев из Мариуполя собрались в населенном пункте Безыменное в ДНР