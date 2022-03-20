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В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779153094.html
В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса
В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса - РИА Новости, 20.03.2022
В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса
Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Ярославль в воскресенье, он привез 480 человек, в их числе 91 ребенок, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:40
2022-03-20T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Ярославль в воскресенье, он привез 480 человек, в их числе 91 ребенок, сообщает правительство региона."Сегодня на железнодорожный вокзал Ярославль – Главный из Таганрога прибыл поезд с эвакуированными жителями Мариуполя. Четыреста восемьдесят человек, в том числе 91 ребенок, будут размещены на базе санатория "Сосновый бор" в Гаврилов-Ямском районе и лагере "Сахареж", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства области Лариса Андреева отметила, что всем прибывшим гражданам будет оказана необходимая срочная и, в случае необходимости, специализированная и высокотехнологичная медпомощь. Еще в поезде ярославские медики провели первичный осмотр и экспресс-тестирование всех пассажиров на коронавирус."Никто не хочет жить в аду, там, где постоянно бомбят. Там, где невозможно выйти на полшага. Никто не хочет жить в подвале, никто не хочет жить там, где страшно, там, где больно и там, где слезы", - цитирует пресс-служба областного правительства одну из прибывших - жительницу Мариуполя Марину Кочергину.По словам другого приехавшего, Сергея Ольхового, то, что делают россияне для беженцев – "очень благородно"."Я хочу остаться здесь, устроиться работать в спокойной стране. Что предложат, то и буду делать. Надо кормить ребенка, воспитывать. Моя мечта была – жить в России", - сказал он. Уезжая из дома, Сергей взял с собой только документы. С одеждой для него и маленькой дочки помогли уже в России.Сообщается, что к организации помощи беженцам в Ярославской области привлечены около 80 добровольцев и сотрудники МЧС региона. По словам начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Вадима Андямова, всем, кому это необходимо, будет оказана психологическая помощь. Департамент образования области организует обучение детей и оформление в детские сады. Региональная служба занятости подготовила список вакансий, в том числе с возможностью предоставления жилья."Уже в понедельник сотрудники департамента труда и соцзащиты области, пенсионного фонда, миграционной службы начнут оформлять необходимые документы. Для осуществления выплат в размере 10 тысяч рублей будут открыты счета, а временные переселенцы получат банковские карты, на которые будут сделаны начисления", - информирует правительство региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779118312.html
https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:40 20.03.2022
 
В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса

В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса, в их числе 91 ребенок

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Ярославль в воскресенье, он привез 480 человек, в их числе 91 ребенок, сообщает правительство региона.
"Сегодня на железнодорожный вокзал Ярославль – Главный из Таганрога прибыл поезд с эвакуированными жителями Мариуполя. Четыреста восемьдесят человек, в том числе 91 ребенок, будут размещены на базе санатория "Сосновый бор" в Гаврилов-Ямском районе и лагере "Сахареж", - говорится в сообщении.
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Заместитель председателя правительства области Лариса Андреева отметила, что всем прибывшим гражданам будет оказана необходимая срочная и, в случае необходимости, специализированная и высокотехнологичная медпомощь. Еще в поезде ярославские медики провели первичный осмотр и экспресс-тестирование всех пассажиров на коронавирус.
"Никто не хочет жить в аду, там, где постоянно бомбят. Там, где невозможно выйти на полшага. Никто не хочет жить в подвале, никто не хочет жить там, где страшно, там, где больно и там, где слезы", - цитирует пресс-служба областного правительства одну из прибывших - жительницу Мариуполя Марину Кочергину.
По словам другого приехавшего, Сергея Ольхового, то, что делают россияне для беженцев – "очень благородно".
"Я хочу остаться здесь, устроиться работать в спокойной стране. Что предложат, то и буду делать. Надо кормить ребенка, воспитывать. Моя мечта была – жить в России", - сказал он. Уезжая из дома, Сергей взял с собой только документы. С одеждой для него и маленькой дочки помогли уже в России.
Сообщается, что к организации помощи беженцам в Ярославской области привлечены около 80 добровольцев и сотрудники МЧС региона. По словам начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Вадима Андямова, всем, кому это необходимо, будет оказана психологическая помощь. Департамент образования области организует обучение детей и оформление в детские сады. Региональная служба занятости подготовила список вакансий, в том числе с возможностью предоставления жилья.
"Уже в понедельник сотрудники департамента труда и соцзащиты области, пенсионного фонда, миграционной службы начнут оформлять необходимые документы. Для осуществления выплат в размере 10 тысяч рублей будут открыты счета, а временные переселенцы получат банковские карты, на которые будут сделаны начисления", - информирует правительство региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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