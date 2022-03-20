13:26 20.03.2022 (обновлено: 13:27 20.03.2022)
Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки
Российскую границу за сутки пересекли более 12 тысяч беженцев из Донбасса
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Свыше 12 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 000 граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.