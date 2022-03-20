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Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779125324.html
Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки
Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки - РИА Новости, 20.03.2022
Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки
Свыше 12 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:26
2022-03-20T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
общество
ростовская область
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Свыше 12 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 000 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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общество, ростовская область, донбасс
13:26 20.03.2022 (обновлено: 13:27 20.03.2022)
 
Более 12 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России за сутки

Российскую границу за сутки пересекли более 12 тысяч беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное Новоазовского района. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар - РИА Новости. Свыше 12 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 000 граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРостовская областьДонбасс
 
 
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