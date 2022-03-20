https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779103346.html

В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины

В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 20.03.2022

В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины

Около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя, пересекли границу с Крымом за последние четыре дня, сообщили журналистам в министерстве внутренней... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:45

2022-03-20T09:45

2022-03-20T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя, пересекли границу с Крымом за последние четыре дня, сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи республики (мининформ)."Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма. Люди бегут на полуостров от произвола нацбатальонов. Большинство – жители Мариуполя. Транспорт обстрелян, многие автомобили без стёкол", - сообщили в ведомстве.Как рассказали в министерстве, очередь из машин – несколько километров, пассажиропоток здесь не уменьшается несколько дней. На самом пункте пропуска ведется пограничный и таможенный контроль, среднее время поверки – от двадцати минут до получаса, отмечается в сообщении.Нуждающимся в топливе выдали по канистре бензина, всего - четыре тысячи литров от одной из крымской сети АЗС. На пункте пропуска развернута полевая кухня, идет раздача собранной гуманитарной помощи – продуктов, средств гигиены, одеял, сообщили в мининформе региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, республика крым