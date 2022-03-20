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В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779103346.html
В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины
В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 20.03.2022
В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины
Около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя, пересекли границу с Крымом за последние четыре дня, сообщили журналистам в министерстве внутренней... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:45
2022-03-20T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя, пересекли границу с Крымом за последние четыре дня, сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи республики (мининформ)."Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма. Люди бегут на полуостров от произвола нацбатальонов. Большинство – жители Мариуполя. Транспорт обстрелян, многие автомобили без стёкол", - сообщили в ведомстве.Как рассказали в министерстве, очередь из машин – несколько километров, пассажиропоток здесь не уменьшается несколько дней. На самом пункте пропуска ведется пограничный и таможенный контроль, среднее время поверки – от двадцати минут до получаса, отмечается в сообщении.Нуждающимся в топливе выдали по канистре бензина, всего - четыре тысячи литров от одной из крымской сети АЗС. На пункте пропуска развернута полевая кухня, идет раздача собранной гуманитарной помощи – продуктов, средств гигиены, одеял, сообщили в мининформе региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/evakuatsiya-1778559947.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
республика крым
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, республика крым
09:45 20.03.2022
 
В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины

В Крым за четыре дня приехали около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя

© РИА Новости / Сергей АверинЖители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья"
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью Семья - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Жители покидают Мариуполь на машине с надписью "Семья". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Около 11 тысяч беженцев с Украины, в основном из Мариуполя, пересекли границу с Крымом за последние четыре дня, сообщили журналистам в министерстве внутренней политики, информации и связи республики (мининформ).
"Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма. Люди бегут на полуостров от произвола нацбатальонов. Большинство – жители Мариуполя. Транспорт обстрелян, многие автомобили без стёкол", - сообщили в ведомстве.
Иностранные беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: почти все беженцы из Мариуполя пожелали отправиться в Россию
Как рассказали в министерстве, очередь из машин – несколько километров, пассажиропоток здесь не уменьшается несколько дней. На самом пункте пропуска ведется пограничный и таможенный контроль, среднее время поверки – от двадцати минут до получаса, отмечается в сообщении.
Нуждающимся в топливе выдали по канистре бензина, всего - четыре тысячи литров от одной из крымской сети АЗС. На пункте пропуска развернута полевая кухня, идет раздача собранной гуманитарной помощи – продуктов, средств гигиены, одеял, сообщили в мининформе региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 17:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРеспублика Крым
 
 
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