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"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии - РИА Новости, 20.03.2022
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"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии
"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии - РИА Новости, 20.03.2022
"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии
"АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:35
2022-03-20T12:35
экономика
михаил мишустин
россия
азия
ижевск
renault s.a
автоваз
ассоциация европейского бизнеса
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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Конечно, эта работа ведется уже определенное время. Сейчас сложности у "АвтоВАЗа", в первую очередь, логистические", - сказал Азаров, отвечая на вопрос журналистов о том, ищет ли "АвтоВАЗ" поставщиков из стран Азии.Губернатор надеется, что за время корпоративного отпуска в апреле "АвтоВАЗу" удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы потом работать без простоев.Азаров также рассказал, что направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать трудовой коллектив "АвтоВАЗа", отметив, что решение по нему "уже принимается".Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
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экономика, михаил мишустин, россия, азия, ижевск, renault s.a, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, авто
12:35 20.03.2022
 
"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии

"АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №5 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №5 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт №5 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Конечно, эта работа ведется уже определенное время. Сейчас сложности у "АвтоВАЗа", в первую очередь, логистические", - сказал Азаров, отвечая на вопрос журналистов о том, ищет ли "АвтоВАЗ" поставщиков из стран Азии.
Губернатор надеется, что за время корпоративного отпуска в апреле "АвтоВАЗу" удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы потом работать без простоев.
Азаров также рассказал, что направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать трудовой коллектив "АвтоВАЗа", отметив, что решение по нему "уже принимается".
Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияАзияИжевскRenault S.AАвтоВАЗАссоциация европейского бизнесаАвто
 
 
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