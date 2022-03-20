https://ria.ru/20220320/avtovaz-1779119909.html

"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии

"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии - РИА Новости, 20.03.2022

"АвтоВАЗ" ищет поставщиков из стран Азии

"АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:35

2022-03-20T12:35

2022-03-20T12:35

экономика

михаил мишустин

россия

азия

ижевск

renault s.a

автоваз

ассоциация европейского бизнеса

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САМАРА, 20 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Конечно, эта работа ведется уже определенное время. Сейчас сложности у "АвтоВАЗа", в первую очередь, логистические", - сказал Азаров, отвечая на вопрос журналистов о том, ищет ли "АвтоВАЗ" поставщиков из стран Азии.Губернатор надеется, что за время корпоративного отпуска в апреле "АвтоВАЗу" удастся сформировать необходимый запас комплектующих для того, чтобы потом работать без простоев.Азаров также рассказал, что направил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой поддержать трудовой коллектив "АвтоВАЗа", отметив, что решение по нему "уже принимается".Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за продолжающихся проблем с поставками электронных компонентов."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220316/avtovaz-1778442485.html

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азия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, азия, ижевск, renault s.a, автоваз, ассоциация европейского бизнеса, авто