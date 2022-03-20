https://ria.ru/20220320/avstraliya-1779083826.html

Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине

Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине

Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США),... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:25

2022-03-20T01:25

2022-03-20T01:41

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США), заявил МИД Австралии."Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооруженных сил на сумму 21 миллион долларов", - говорится в заявлении.Указывается, что общая сумма военной помощи от Австралии с учетом нового пакета достигла 91 миллиона австралийских долларов (более 67 миллионов долларов США). Отмечается, что в пакет войдут "дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии".

https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766078.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, австралия