https://ria.ru/20220320/avstraliya-1779083826.html
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине
Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США),... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:25
2022-03-20T01:25
2022-03-20T01:41
в мире
украина
австралия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США), заявил МИД Австралии."Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооруженных сил на сумму 21 миллион долларов", - говорится в заявлении.Указывается, что общая сумма военной помощи от Австралии с учетом нового пакета достигла 91 миллиона австралийских долларов (более 67 миллионов долларов США). Отмечается, что в пакет войдут "дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии".
https://ria.ru/20220318/sanktsii-1778766078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, австралия
01:25 20.03.2022 (обновлено: 01:41 20.03.2022)
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине в размере 15,5 миллиона долларов