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Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2022
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Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине
Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США),... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:25
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в мире
украина
австралия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США), заявил МИД Австралии."Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооруженных сил на сумму 21 миллион долларов", - говорится в заявлении.Указывается, что общая сумма военной помощи от Австралии с учетом нового пакета достигла 91 миллиона австралийских долларов (более 67 миллионов долларов США). Отмечается, что в пакет войдут "дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии".
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в мире, украина, австралия
01:25 20.03.2022 (обновлено: 01:41 20.03.2022)
 
Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине

Австралия подготовила новый пакет военной помощи Украине в размере 15,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство Австралии подготовило дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 21 миллиона австралийских долларов (15,5 миллиона долларов США), заявил МИД Австралии.
"Разработан дополнительный пакет оборонительной военной помощи для украинских вооруженных сил на сумму 21 миллион долларов", - говорится в заявлении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 03:50
Австралия ввела новые санкции против России
Указывается, что общая сумма военной помощи от Австралии с учетом нового пакета достигла 91 миллиона австралийских долларов (более 67 миллионов долларов США). Отмечается, что в пакет войдут "дополнительные материалы из запасов сил обороны Австралии".
 
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