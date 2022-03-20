https://ria.ru/20220320/antonova-1778705099.html

Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой

Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой - РИА Новости, 20.03.2022

Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой

Легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова проработала там 75 лет. Благодаря ей в Москве побывали... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:10

2022-03-20T08:10

2022-03-20T08:00

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

ирина антонова

эдуард мане

лувр

эрмитаж (музей)

третьяковская галерея

леонардо да винчи

марк шагал

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова проработала там 75 лет. Благодаря ей в Москве побывали "Джоконда", полотна Шагала, Пикассо, состоялось много успешных выставок-"блокбастеров". Ее влияние в мире искусства было колоссальным. О музейном "закулисье", о том, как создавали знаменитые проекты и кто главный герой в ГМИИ, — в материале РИА Новости.Начало работы в музееИрина Александровна признавалась, что ГМИИ стал для нее "окном в мир". Она пришла в музей в апреле 1945-го, за месяц до окончания Великой Отечественной. Поначалу здание ей показалось унылым и даже пугающим."Во время войны не в сам музей, но буквально рядом попала очень крупная бомба (следы от нее на левом фасаде еще заметны. — Прим. ред.), — рассказывала Антонова в программе "Линия жизни" телеканала "Культура". — Внутри были обрушены три плафона. Научные сотрудники убирали лопатами снег. А в Итальянском дворике примерно по щиколотку стояла вода. То есть положение в музее было очень тяжелое".Новые площадиНо Ирина Антонова всегда любила организаторскую работу (в основном поэтому и согласилась стать директором). Поэтому после назначения принялась активно расширять площади ГМИИ."Музей был переполнен всякого рода художественными и нехудожественными материалами настолько, что негде было показывать свои собственные сокровища и коллекции, которые у нас были, — объясняла она телеканалу "Звезда". — Я горжусь тем, что поняла, что надо обогащать музей площадями"."Сикстинская Мадонна"Одним из главных потрясений Ирина Александровна называла "встречу" с "Сикстинской Мадонной" Рафаэля, которая несколько лет хранилась в запасниках ГМИИ."В конце июля стали приходить картины. Девятого августа 1945 года пришла “Сикстинская Мадонна”. И я никогда не забуду, как мы распаковывали ее. Ее внесли в Итальянский дворик, положили и сняли крышку, и оказалось, что картина завернута в белые одеяла. Сняли эти одеяла — появилась картина, и это было необыкновенное впечатление. Я думаю, что никто никогда не видел ее так, как увидели тогда мы", — вспоминала она в программе "Линия жизни" телеканала "Культура".Сны о музееВ 1940-х сотрудники музея дежурили по ночам. Антонова вспоминала сон, который тогда преследовал ее."Я иду одна по музею и выхожу в Итальянский дворик: у нас там две конные статуи: Донателло и Вероккио, — говорила она телеканалу "Культура". — У одной из них достаточно зверская физиономия. Статуя, с которой сделан слепок, находится в Венеции. И я вижу, как с довольно высокого постамента лошадь потрясающим движением спускается вниз и направляется к выходу. Я смотрю с ужасом, памятник уходит! И я только кричу: "Стой, стой!". Но, думаю, сейчас он не пройдет. И вдруг двери раскрываются — и он выходит”."Москва — Париж"Ирина Александровна была бескомпромиссна, когда дело касалось искусства. Так было с проектом "Москва — Париж. 1900–1930" в 1981-м. Сначала его представили в Центре Помпиду. А вопрос с Москвой решался долго: "Мне пришлось сказать (уж не знаю, как я улыбалась — нагло или застенчиво, не помню): "Вы знаете, наш музей уже давно имеет плохую репутацию. Мы делаем выставки всяких художников, вот нас наругали за Тышлера... Мы делаем зарубежные выставки. Наверное, мы можем эту выставку к себе принять".Знаменитые гости ГМИИПри Антоновой музей посещали многие знаменитости. "Шагал здесь был, просил меня показать ему рисунки Матисса, мы говорили по-русски, хотя я могла и по-французски, — сказала она в интервью телеканалу "Звезда". — Он посмотрел музей, очень долго, почти полтора часа мы ходили, останавливался, спрашивал. Весь музей ходил за ним хвостом, все-таки он — фантазия, звезда".И добавила, что не так много осталось людей "с такой репутацией, пониманием, что он сделал для двадцатого столетия”.К слову, выставка "Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения художника" 1987 года тоже стала легендарной."Мона Лиза" в МосквеОдним из главных качеств Ирины Александровны было умение договариваться. Ей удалось почти невозможное: привезти легендарную "Мону Лизу". Раньше этот шедевр выезжал лишь в Вашингтон и Токио. В ГМИИ узнали, что картину показывают в Японии."Набравшись духа, я пошла к Екатерине Алексеевне (Фурцевой. — Прим. ред.) "Вы считаете, что это будет уметь успех?" — "Несомненно". Через очень короткое время перезвонили, попросили приехать, побеседовали с Францией, с Лувром, договорились. "Будет у вас Мона Лиза!" — вспоминала Антонова.Чтобы 15 секунд посмотреть на полотно Да Винчи, зрители часами стояли в очереди перед главным зданием. Каждый день зал с картиной посещали более четырех с половиной тысяч человек, а всего выставку посмотрели больше 310 тысяч.Первый выезд "Олимпии"Не менее увлекательная история — с "Олимпией" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ.Холст никогда не покидал стен французского собрания. Однажды директор д’Орсэ на встрече с Антоновой признался, что восхищается ею и готов предоставить любую картину для выставки — какую пожелает.Ирина Александровна ответила сразу: "Олимпию" Мане"! Французский коллега сказал, что поговорит об этом с президентом Франции. И вскоре шедевр приехал в Москву.Главный герой в музееПри Антоновой в ГМИИ привозили легендарные картины всемирно известных мастеров. Но главным героем в музее Ирина Александровна всегда считала зрителя."Музеи сейчас очень заинтересованы в зрителях, и практически вся работа сориентирована на него. Это любой музей: Метрополитен, Тейт, Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Есть картина, есть музейный работник, а главный герой — зритель", — отмечала она в программе "Школа злословия" на НТВ.Важность искусствАнтонова занималась не только выставками. Вместе со Святославом Рихтером она создала музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера", организовала в ГМИИ научную конференцию "Випперовские чтения". Не говоря уже о колоссальной работе по формированию музейного городка.Цитаты и фрагменты из интервью Ирины Александровны Антоновой (1922-2020) предоставлены пресс-службой ГМИИ — из архива музея.

https://ria.ru/20220301/muzey-1775647418.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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