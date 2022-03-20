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Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой - РИА Новости, 20.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220320/antonova-1778705099.html
Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой
Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой - РИА Новости, 20.03.2022
Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой
Легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова проработала там 75 лет. Благодаря ей в Москве побывали... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:10
2022-03-20T08:00
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
ирина антонова
эдуард мане
лувр
эрмитаж (музей)
третьяковская галерея
леонардо да винчи
марк шагал
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова проработала там 75 лет. Благодаря ей в Москве побывали "Джоконда", полотна Шагала, Пикассо, состоялось много успешных выставок-"блокбастеров". Ее влияние в мире искусства было колоссальным. О музейном "закулисье", о том, как создавали знаменитые проекты и кто главный герой в ГМИИ, — в материале РИА Новости.Начало работы в музееИрина Александровна признавалась, что ГМИИ стал для нее "окном в мир". Она пришла в музей в апреле 1945-го, за месяц до окончания Великой Отечественной. Поначалу здание ей показалось унылым и даже пугающим."Во время войны не в сам музей, но буквально рядом попала очень крупная бомба (следы от нее на левом фасаде еще заметны. — Прим. ред.), — рассказывала Антонова в программе "Линия жизни" телеканала "Культура". — Внутри были обрушены три плафона. Научные сотрудники убирали лопатами снег. А в Итальянском дворике примерно по щиколотку стояла вода. То есть положение в музее было очень тяжелое".Новые площадиНо Ирина Антонова всегда любила организаторскую работу (в основном поэтому и согласилась стать директором). Поэтому после назначения принялась активно расширять площади ГМИИ."Музей был переполнен всякого рода художественными и нехудожественными материалами настолько, что негде было показывать свои собственные сокровища и коллекции, которые у нас были, — объясняла она телеканалу "Звезда". — Я горжусь тем, что поняла, что надо обогащать музей площадями"."Сикстинская Мадонна"Одним из главных потрясений Ирина Александровна называла "встречу" с "Сикстинской Мадонной" Рафаэля, которая несколько лет хранилась в запасниках ГМИИ."В конце июля стали приходить картины. Девятого августа 1945 года пришла “Сикстинская Мадонна”. И я никогда не забуду, как мы распаковывали ее. Ее внесли в Итальянский дворик, положили и сняли крышку, и оказалось, что картина завернута в белые одеяла. Сняли эти одеяла — появилась картина, и это было необыкновенное впечатление. Я думаю, что никто никогда не видел ее так, как увидели тогда мы", — вспоминала она в программе "Линия жизни" телеканала "Культура".Сны о музееВ 1940-х сотрудники музея дежурили по ночам. Антонова вспоминала сон, который тогда преследовал ее."Я иду одна по музею и выхожу в Итальянский дворик: у нас там две конные статуи: Донателло и Вероккио, — говорила она телеканалу "Культура". — У одной из них достаточно зверская физиономия. Статуя, с которой сделан слепок, находится в Венеции. И я вижу, как с довольно высокого постамента лошадь потрясающим движением спускается вниз и направляется к выходу. Я смотрю с ужасом, памятник уходит! И я только кричу: "Стой, стой!". Но, думаю, сейчас он не пройдет. И вдруг двери раскрываются — и он выходит”."Москва — Париж"Ирина Александровна была бескомпромиссна, когда дело касалось искусства. Так было с проектом "Москва — Париж. 1900–1930" в 1981-м. Сначала его представили в Центре Помпиду. А вопрос с Москвой решался долго: "Мне пришлось сказать (уж не знаю, как я улыбалась — нагло или застенчиво, не помню): "Вы знаете, наш музей уже давно имеет плохую репутацию. Мы делаем выставки всяких художников, вот нас наругали за Тышлера... Мы делаем зарубежные выставки. Наверное, мы можем эту выставку к себе принять".Знаменитые гости ГМИИПри Антоновой музей посещали многие знаменитости. "Шагал здесь был, просил меня показать ему рисунки Матисса, мы говорили по-русски, хотя я могла и по-французски, — сказала она в интервью телеканалу "Звезда". — Он посмотрел музей, очень долго, почти полтора часа мы ходили, останавливался, спрашивал. Весь музей ходил за ним хвостом, все-таки он — фантазия, звезда".И добавила, что не так много осталось людей "с такой репутацией, пониманием, что он сделал для двадцатого столетия”.К слову, выставка "Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения художника" 1987 года тоже стала легендарной."Мона Лиза" в МосквеОдним из главных качеств Ирины Александровны было умение договариваться. Ей удалось почти невозможное: привезти легендарную "Мону Лизу". Раньше этот шедевр выезжал лишь в Вашингтон и Токио. В ГМИИ узнали, что картину показывают в Японии."Набравшись духа, я пошла к Екатерине Алексеевне (Фурцевой. — Прим. ред.) "Вы считаете, что это будет уметь успех?" — "Несомненно". Через очень короткое время перезвонили, попросили приехать, побеседовали с Францией, с Лувром, договорились. "Будет у вас Мона Лиза!" — вспоминала Антонова.Чтобы 15 секунд посмотреть на полотно Да Винчи, зрители часами стояли в очереди перед главным зданием. Каждый день зал с картиной посещали более четырех с половиной тысяч человек, а всего выставку посмотрели больше 310 тысяч.Первый выезд "Олимпии"Не менее увлекательная история — с "Олимпией" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ.Холст никогда не покидал стен французского собрания. Однажды директор д’Орсэ на встрече с Антоновой признался, что восхищается ею и готов предоставить любую картину для выставки — какую пожелает.Ирина Александровна ответила сразу: "Олимпию" Мане"! Французский коллега сказал, что поговорит об этом с президентом Франции. И вскоре шедевр приехал в Москву.Главный герой в музееПри Антоновой в ГМИИ привозили легендарные картины всемирно известных мастеров. Но главным героем в музее Ирина Александровна всегда считала зрителя."Музеи сейчас очень заинтересованы в зрителях, и практически вся работа сориентирована на него. Это любой музей: Метрополитен, Тейт, Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Есть картина, есть музейный работник, а главный герой — зритель", — отмечала она в программе "Школа злословия" на НТВ.Важность искусствАнтонова занималась не только выставками. Вместе со Святославом Рихтером она создала музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера", организовала в ГМИИ научную конференцию "Випперовские чтения". Не говоря уже о колоссальной работе по формированию музейного городка.Цитаты и фрагменты из интервью Ирины Александровны Антоновой (1922-2020) предоставлены пресс-службой ГМИИ — из архива музея.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, ирина антонова, эдуард мане , лувр, эрмитаж (музей), третьяковская галерея, леонардо да винчи, марк шагал, пабло пикассо, святослав рихтер, декабрьские вечера (фестиваль), анри матисс, музеи, легенды, венеция, токио, франция
08:10 20.03.2022
 

Она изменила мир искусства: 100 лет Ирине Антоновой

© Фото : пресс-служба ГМИИДиректор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова c Джереми Айроном, 2007 год
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова c Джереми Айроном, 2007 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : пресс-служба ГМИИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова проработала там 75 лет. Благодаря ей в Москве побывали "Джоконда", полотна Шагала, Пикассо, состоялось много успешных выставок-"блокбастеров". Ее влияние в мире искусства было колоссальным. О музейном "закулисье", о том, как создавали знаменитые проекты и кто главный герой в ГМИИ, — в материале РИА Новости.

Начало работы в музее

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Ирина Александровна признавалась, что ГМИИ стал для нее "окном в мир". Она пришла в музей в апреле 1945-го, за месяц до окончания Великой Отечественной. Поначалу здание ей показалось унылым и даже пугающим.
"Во время войны не в сам музей, но буквально рядом попала очень крупная бомба (следы от нее на левом фасаде еще заметны. — Прим. ред.), — рассказывала Антонова в программе "Линия жизни" телеканала "Культура". — Внутри были обрушены три плафона. Научные сотрудники убирали лопатами снег. А в Итальянском дворике примерно по щиколотку стояла вода. То есть положение в музее было очень тяжелое".

Новые площади

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время презентации выставки "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции"
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова во время презентации выставки Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время презентации выставки "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции"
Но Ирина Антонова всегда любила организаторскую работу (в основном поэтому и согласилась стать директором). Поэтому после назначения принялась активно расширять площади ГМИИ.
"Музей был переполнен всякого рода художественными и нехудожественными материалами настолько, что негде было показывать свои собственные сокровища и коллекции, которые у нас были, — объясняла она телеканалу "Звезда". — Я горжусь тем, что поняла, что надо обогащать музей площадями".

"Сикстинская Мадонна"

© Фото : пресс-служба ГМИИРазгрузка картин из Дрезденской галереи, 1945 год
Разгрузка картин из Дрезденской галереи, 1945 год - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : пресс-служба ГМИИ
Разгрузка картин из Дрезденской галереи, 1945 год
Одним из главных потрясений Ирина Александровна называла "встречу" с "Сикстинской Мадонной" Рафаэля, которая несколько лет хранилась в запасниках ГМИИ.
"В конце июля стали приходить картины. Девятого августа 1945 года пришла “Сикстинская Мадонна”. И я никогда не забуду, как мы распаковывали ее. Ее внесли в Итальянский дворик, положили и сняли крышку, и оказалось, что картина завернута в белые одеяла. Сняли эти одеяла — появилась картина, и это было необыкновенное впечатление. Я думаю, что никто никогда не видел ее так, как увидели тогда мы", — вспоминала она в программе "Линия жизни" телеканала "Культура".

Сны о музее

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки одной картины "Портрет Андреа Дориа в образе Нептуна" Аньоло Бронзино
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки одной картины Портрет Андреа Дориа в образе Нептуна Аньоло Бронзино - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки одной картины "Портрет Андреа Дориа в образе Нептуна" Аньоло Бронзино
В 1940-х сотрудники музея дежурили по ночам. Антонова вспоминала сон, который тогда преследовал ее.
"Я иду одна по музею и выхожу в Итальянский дворик: у нас там две конные статуи: Донателло и Вероккио, — говорила она телеканалу "Культура". — У одной из них достаточно зверская физиономия. Статуя, с которой сделан слепок, находится в Венеции. И я вижу, как с довольно высокого постамента лошадь потрясающим движением спускается вниз и направляется к выходу. Я смотрю с ужасом, памятник уходит! И я только кричу: "Стой, стой!". Но, думаю, сейчас он не пройдет. И вдруг двери раскрываются — и он выходит”.

"Москва — Париж"

© РИА Новости / М. Барбашова / Перейти в фотобанк

Посетители во время осмотра совместной советско-французской экспозиции "Москва — Париж. 1900-1930". ГМИИ

Посетители во время осмотра совместной советско-французской экспозиции Москва-Париж (1900-1930 года). ГМИИ имени А.С. Пушкина
1 из 2

Посетители во время осмотра совместной советско-французской экспозиции "Москва — Париж. 1900-1930". ГМИИ

© РИА Новости / М. Барбашова
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© РИА Новости / М. Барбашова / Перейти в фотобанк

Посетители совместной советско-французской выставки "Москва — Париж" рассматривают картины. 1981 год

Посетители совместной советско-французской выставки Москва-Париж рассматривают картины. 1981 год
2 из 2

Посетители совместной советско-французской выставки "Москва — Париж" рассматривают картины. 1981 год

© РИА Новости / М. Барбашова
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1 из 2

Посетители во время осмотра совместной советско-французской экспозиции "Москва — Париж. 1900-1930". ГМИИ

© РИА Новости / М. Барбашова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетители совместной советско-французской выставки "Москва — Париж" рассматривают картины. 1981 год

© РИА Новости / М. Барбашова
Перейти в фотобанк
Ирина Александровна была бескомпромиссна, когда дело касалось искусства. Так было с проектом "Москва — Париж. 1900–1930" в 1981-м. Сначала его представили в Центре Помпиду.
А вопрос с Москвой решался долго: "Мне пришлось сказать (уж не знаю, как я улыбалась — нагло или застенчиво, не помню): "Вы знаете, наш музей уже давно имеет плохую репутацию. Мы делаем выставки всяких художников, вот нас наругали за Тышлера... Мы делаем зарубежные выставки. Наверное, мы можем эту выставку к себе принять".

Знаменитые гости ГМИИ

© Фото : пресс-служба ГМИИДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время визита Марка Шагала в музей, 1973 год
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова во время визита Марка Шагала в музей, 1973 год - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : пресс-служба ГМИИ
Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова во время визита Марка Шагала в музей, 1973 год
При Антоновой музей посещали многие знаменитости. "Шагал здесь был, просил меня показать ему рисунки Матисса, мы говорили по-русски, хотя я могла и по-французски, — сказала она в интервью телеканалу "Звезда". — Он посмотрел музей, очень долго, почти полтора часа мы ходили, останавливался, спрашивал. Весь музей ходил за ним хвостом, все-таки он — фантазия, звезда".
И добавила, что не так много осталось людей "с такой репутацией, пониманием, что он сделал для двадцатого столетия”.
К слову, выставка "Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения художника" 1987 года тоже стала легендарной.

"Мона Лиза" в Москве

© Фото : пресс-служба ГМИИ"Джоконда" в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 1974 год
Джоконда в ГМИИ имени А.С. Пушкина, 1974 год - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : пресс-служба ГМИИ
"Джоконда" в ГМИИ имени А. С. Пушкина, 1974 год
Одним из главных качеств Ирины Александровны было умение договариваться. Ей удалось почти невозможное: привезти легендарную "Мону Лизу". Раньше этот шедевр выезжал лишь в Вашингтон и Токио. В ГМИИ узнали, что картину показывают в Японии.
"Набравшись духа, я пошла к Екатерине Алексеевне (Фурцевой. — Прим. ред.) "Вы считаете, что это будет уметь успех?" — "Несомненно". Через очень короткое время перезвонили, попросили приехать, побеседовали с Францией, с Лувром, договорились. "Будет у вас Мона Лиза!" — вспоминала Антонова.
Чтобы 15 секунд посмотреть на полотно Да Винчи, зрители часами стояли в очереди перед главным зданием. Каждый день зал с картиной посещали более четырех с половиной тысяч человек, а всего выставку посмотрели больше 310 тысяч.

Первый выезд "Олимпии"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Президент ГМИИ Ирина Антонова и президент Музея д`Орсэ Ги Кожеваль на открытия выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ.

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки Олимпия Эдуарда Мане
1 из 3

Президент ГМИИ Ирина Антонова и президент Музея д`Орсэ Ги Кожеваль на открытия выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Public domain

Картина Олимпия Эдуара Мане

Картина «Олимпия» — Эдуара Мане
2 из 3

Картина Олимпия Эдуара Мане

© Public domain
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует картину Джулио Романо "Дама за туалетом, или Форнарина" на открытии выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ

Показ выставки “Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)
3 из 3

Посетительница фотографирует картину Джулио Романо "Дама за туалетом, или Форнарина" на открытии выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Президент ГМИИ Ирина Антонова и президент Музея д`Орсэ Ги Кожеваль на открытия выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Картина Олимпия Эдуара Мане

© Public domain
3 из 3

Посетительница фотографирует картину Джулио Романо "Дама за туалетом, или Форнарина" на открытии выставки "Олимпия" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж) в ГМИИ

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Не менее увлекательная история — с "Олимпией" Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ.
Холст никогда не покидал стен французского собрания. Однажды директор д’Орсэ на встрече с Антоновой признался, что восхищается ею и готов предоставить любую картину для выставки — какую пожелает.
Ирина Александровна ответила сразу: "Олимпию" Мане"! Французский коллега сказал, что поговорит об этом с президентом Франции. И вскоре шедевр приехал в Москву.

Главный герой в музее

© Фото : пресс-служба ГМИИ

Открытие выставки картин Дрезденской галереи, 1955

Открытие выставки картин Дрезденской галерии, 1955
1 из 3

Открытие выставки картин Дрезденской галереи, 1955

© Фото : пресс-служба ГМИИ
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Очередь у входа в главное здание ГМИИ во время акции "Ночь музеев"

Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке
2 из 3

Очередь у входа в главное здание ГМИИ во время акции "Ночь музеев"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© Фото : пресс-служба ГМИИ

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова и Петр Капица.

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова и Пётр Капица
3 из 3

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова и Петр Капица.

© Фото : пресс-служба ГМИИ
1 из 3

Открытие выставки картин Дрезденской галереи, 1955

© Фото : пресс-служба ГМИИ
2 из 3

Очередь у входа в главное здание ГМИИ во время акции "Ночь музеев"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова и Петр Капица.

© Фото : пресс-служба ГМИИ
При Антоновой в ГМИИ привозили легендарные картины всемирно известных мастеров. Но главным героем в музее Ирина Александровна всегда считала зрителя.
"Музеи сейчас очень заинтересованы в зрителях, и практически вся работа сориентирована на него. Это любой музей: Метрополитен, Тейт, Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Есть картина, есть музейный работник, а главный герой — зритель", — отмечала она в программе "Школа злословия" на НТВ.

Важность искусств

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Светлана Медведева и королева Дании Маргрете II посещают ГМИИ. В центре — супруг королевы Дании принц-консорт Хенрик; вторая справа — директор ГМИИ Ирина Антонова

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова и королева Дании Маргрете II
1 из 3

Светлана Медведева и королева Дании Маргрете II посещают ГМИИ. В центре — супруг королевы Дании принц-консорт Хенрик; вторая справа — директор ГМИИ Ирина Антонова

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Президент ГМИИ Ирина Антонова во время открытия выставки "Вечные темы искусства", приуроченной к 35-му фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова во время открытия выставки Вечные темы искусства
2 из 3

Президент ГМИИ Ирина Антонова во время открытия выставки "Вечные темы искусства", приуроченной к 35-му фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Концерт перед открытием выставки "Лики истории в европейском искусстве XIX века".

Открытие выставки Лики истории в европейском искусстве XIX века в рамках фестиваля Декабрьские вечера Святослава Рихтера
3 из 3

Концерт перед открытием выставки "Лики истории в европейском искусстве XIX века".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Светлана Медведева и королева Дании Маргрете II посещают ГМИИ. В центре — супруг королевы Дании принц-консорт Хенрик; вторая справа — директор ГМИИ Ирина Антонова

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
2 из 3

Президент ГМИИ Ирина Антонова во время открытия выставки "Вечные темы искусства", приуроченной к 35-му фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Концерт перед открытием выставки "Лики истории в европейском искусстве XIX века".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Антонова занималась не только выставками. Вместе со Святославом Рихтером она создала музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера", организовала в ГМИИ научную конференцию "Випперовские чтения". Не говоря уже о колоссальной работе по формированию музейного городка.

"В конечном счете все искусства для этого существуют: для пробуждения добрых чувств, чтобы внушать добро, внушать понимание красоты, — объясняла Ирина Антонова в программе "Правила жизни" на телеканале "Культура". — На выставках я получаю наивысшие минуты счастья и радости".

Цитаты и фрагменты из интервью Ирины Александровны Антоновой (1922-2020) предоставлены пресс-службой ГМИИ из архива музея.
Пресс-показ выставки Выбор времени. Новые поступления - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:05Культура
Редкое шелковое платье и меч викинга показывают в Историческом музее
 
КультураГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаИрина АнтоноваЭдуард МанеЛуврЭрмитаж (музей)Третьяковская галереяЛеонардо да ВинчиМарк ШагалПабло ПикассоСвятослав РихтерДекабрьские вечера (фестиваль)Анри МатиссМузеилегендыВенецияТокиоФранция
 
 
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