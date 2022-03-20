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При обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/aleksandrovka-1779128017.html
При обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя
При обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя - РИА Новости, 20.03.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в населенном пункте Александровка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:48
2022-03-20T13:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в населенном пункте Александровка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибли два мирных жителя, которые проживали по улице Школьная. Подробности уточняются", - говорится в заявлении штаба территориальной обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:48 20.03.2022 (обновлено: 13:52 20.03.2022)
 
При обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя

ДНР: при обстреле Александровки украинскими войсками погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи в ДНР
Автомобиль Скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в населенном пункте Александровка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Александровке погибли два мирных жителя, которые проживали по улице Школьная. Подробности уточняются", - говорится в заявлении штаба территориальной обороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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