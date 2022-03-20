https://ria.ru/20220320/afganistan-1779123346.html

Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг

Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг - РИА Новости, 20.03.2022

Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг

Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:05

2022-03-20T13:05

2022-03-20T13:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

талибан

оон

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КАБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов.Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.Должностным лицам "Талибана"* не разрешается появляться с триколором.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/afganistan-1772233976.html

https://ria.ru/20220205/afganistan-1771201143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон