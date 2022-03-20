Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг
Талибы запретили афганский национальный триколор и заменили его на флаг движения
© AP Photo / Abdul khaliqБоец Талибана* в городе Лашкаргах
© AP Photo / Abdul khaliq
Боец Талибана* в городе Лашкаргах. Архивное фото
КАБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов.
Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.
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Должностным лицам "Талибана"* не разрешается появляться с триколором.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность