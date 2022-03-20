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Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг - РИА Новости, 20.03.2022
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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220320/afganistan-1779123346.html
Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг
Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг - РИА Новости, 20.03.2022
Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:05
2022-03-20T13:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
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КАБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов.Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.Должностным лицам "Талибана"* не разрешается появляться с триколором.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/afganistan-1772233976.html
https://ria.ru/20220205/afganistan-1771201143.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), талибан, оон
13:05 20.03.2022
 
Талибы запретили афганский национальный трехцветный флаг

Талибы запретили афганский национальный триколор и заменили его на флаг движения

© AP Photo / Abdul khaliqБоец Талибана* в городе Лашкаргах
Боец Талибана* в городе Лашкаргах - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Abdul khaliq
Боец Талибана* в городе Лашкаргах. Архивное фото
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КАБУЛ, 20 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально запретило афганский национальный трехцветный флаг, говорится в указе талибов.
Согласно документу, все правительственные учреждения в стране и за ее пределами должны теперь пользоваться белым флагом движения.
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Должностным лицам "Талибана"* не разрешается появляться с триколором.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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