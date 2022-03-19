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Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез - РИА Новости, 19.03.2022
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Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T14:51
2022-03-19T15:17
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово."Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России"."Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит", - подчеркнул он.
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия
14:51 19.03.2022 (обновлено: 15:17 19.03.2022)
 
Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

Глава МИД Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово.
"Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
02:13
Зеленский заявил, что пришло время "восстанавливать целостность" Украины
"Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит", - подчеркнул он.
 
В миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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