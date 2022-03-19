14:51 19.03.2022 (обновлено: 15:17 19.03.2022)
Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
Глава МИД Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово.
"Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России".
"Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит", - подчеркнул он.