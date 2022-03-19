https://ria.ru/20220319/zelenskiy-1779020421.html

Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез - РИА Новости, 19.03.2022

Лавров заявил, что политику Зеленского сложно воспринимать всерьез

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T14:51

2022-03-19T14:51

2022-03-19T15:17

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политику Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, по словам министра, жизнь доказывает, чего стоит его слово."Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства", - сказал Лавров во время общения с участниками финала международного трека "Лидеры России"."Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220319/tselostnost-1778966429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина, россия