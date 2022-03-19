https://ria.ru/20220319/zaporozhe-1778987809.html
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час - РИА Новости, 19.03.2022
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час
В Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине вводится комендантский час почти на двое суток, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:54
2022-03-19T10:54
2022-03-19T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
запорожье
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине вводится комендантский час почти на двое суток, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта."По решению военкомата в Запорожье вводится комендантский час с 16.00 (17.00 мск) 19 марта до 06.00 (7.00 мск) 21 марта. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием", - написал в Facebook глава Запорожской областной администрации Александр Старух.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/mariupol-1778277584.html
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777913632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, запорожье, россия, вооруженные силы рф
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час
В Запорожье ввели комендантский час с 17:00 мск 19 марта по 7:00 мск 21 марта