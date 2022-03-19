Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/zaporozhe-1778987809.html
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час - РИА Новости, 19.03.2022
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час
В Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине вводится комендантский час почти на двое суток, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:54
2022-03-19T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
запорожье
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801376_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28b1cbea3d58930186ceedc639ec8bb0.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине вводится комендантский час почти на двое суток, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта."По решению военкомата в Запорожье вводится комендантский час с 16.00 (17.00 мск) 19 марта до 06.00 (7.00 мск) 21 марта. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием", - написал в Facebook глава Запорожской областной администрации Александр Старух.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/mariupol-1778277584.html
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777913632.html
донецкая народная республика
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801376_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b511e16c094c4cac994ae7fcb8536c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, запорожье, россия, вооруженные силы рф
10:54 19.03.2022
 
В Запорожье почти на двое суток ввели комендантский час

В Запорожье ввели комендантский час с 17:00 мск 19 марта по 7:00 мск 21 марта

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитая машина
Разбитая машина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разбитая машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Запорожье на фоне спецоперации РФ на Украине вводится комендантский час почти на двое суток, он будет действовать с 17.00 мск 19 марта по 7.00 мск 21 марта.
"По решению военкомата в Запорожье вводится комендантский час с 16.00 (17.00 мск) 19 марта до 06.00 (7.00 мск) 21 марта. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием", - написал в Facebook глава Запорожской областной администрации Александр Старух.
Беженцы из Мариуполя у палаток пункта оказания помощи эвакуированному населению в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:32
Из Мариуполя в направлении Запорожья выехали две тысячи легковых авто
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Члены Правого сектора - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сбежавшие из Мариуполя боевики захватили село под Запорожьем, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала