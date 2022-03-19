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В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны

В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны - РИА Новости, 19.03.2022

В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны

Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении, заявил в беседе с Parlamentní listy, что Украине... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:37

2022-03-19T06:37

2022-03-19T06:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

чехия

россия

право и справедливость

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении, заявил в беседе с Parlamentní listy, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.Профессор подчеркнул, что приезд европейских политиков — всего лишь политический жест, который не мог изменить реальное положение вещей и не преследовал таких целей.При этом политолог не уточнил, кто, по его мнению, может предъявить территориальные претензии на Западную Украину.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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