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В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны - РИА Новости, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/zapad-1778971826.html
В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны
В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны - РИА Новости, 19.03.2022
В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны
Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении, заявил в беседе с Parlamentní listy, что Украине... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:37
2022-03-19T06:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
чехия
россия
право и справедливость
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении, заявил в беседе с Parlamentní listy, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.Профессор подчеркнул, что приезд европейских политиков — всего лишь политический жест, который не мог изменить реальное положение вещей и не преследовал таких целей.При этом политолог не уточнил, кто, по его мнению, может предъявить территориальные претензии на Западную Украину.Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, ярослав качиньский, матеуш моравецкий, чехия, россия, право и справедливость, киев, украина, польша, оскар крейчи
06:37 19.03.2022
 
В Чехии напомнили Украине о возможных претензиях на запад страны

Чешский профессор Крейчи: Украина должна помнить о возможных претензиях на запад страны

© Фото : ВодникГород Ужгород
Город Ужгород - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Водник
Город Ужгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи, комментируя визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении, заявил в беседе с Parlamentní listy, что Украине необходимо помнить о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.
Профессор подчеркнул, что приезд европейских политиков — всего лишь политический жест, который не мог изменить реальное положение вещей и не преследовал таких целей.
"Остановить бои этот визит мог бы только в том случае, если бы эти премьеры после бесед с Киевом приступили к переговорам с Москвой. Тогда жест превратился бы во вклад в мир. Но Прага отказалась от позиции переговорщика еще несколько месяцев назад. А Киеву нельзя забывать, что, помимо вопросов насчет восточной границы Украины, кое-кто может поднять вопрос о границе западной", — предостерег Крейчи.
При этом политолог не уточнил, кто, по его мнению, может предъявить территориальные претензии на Западную Украину.
Во вторник в Киев направились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, Петр Фиала и Янез Янша. Политики прибыли в украинскую столицу на поезде. Они провели встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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