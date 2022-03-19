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США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова - РИА Новости, 19.03.2022
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США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова
США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова - РИА Новости, 19.03.2022
США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова
Власти США, требуя предоставить данные о средствах, полученных в результате действий с участием правительства РФ, запустили программу "доносительства и... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T18:01
2022-03-19T18:21
сша
россия
вашингтон (город)
агентство по международному развитию сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти США, требуя предоставить данные о средствах, полученных в результате действий с участием правительства РФ, запустили программу "доносительства и стукачества", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации", - написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела."Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию - ред)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать", - отметила Захарова.При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на России и членах ее правительства, то органам власти США, ответственным за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел России в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями."Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220317/evropa-1778624434.html
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сша, россия, вашингтон (город), агентство по международному развитию сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:01 19.03.2022 (обновлено: 18:21 19.03.2022)
 
США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова

Захарова: США запустили программу поддержки "доносительства и стукачества"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти США, требуя предоставить данные о средствах, полученных в результате действий с участием правительства РФ, запустили программу "доносительства и стукачества", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации", - написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:53
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова
По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела.
"Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию - ред)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать", - отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на России и членах ее правительства, то органам власти США, ответственным за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел России в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями.
"Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить", - добавила Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:14
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
 
СШАРоссияВашингтон (город)Агентство по международному развитию СШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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