https://ria.ru/20220319/zakharova-1779045843.html

США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова

США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова - РИА Новости, 19.03.2022

США запустили программу доносительства и стукачества, заявила Захарова

Власти США, требуя предоставить данные о средствах, полученных в результате действий с участием правительства РФ, запустили программу "доносительства и... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T18:01

2022-03-19T18:01

2022-03-19T18:21

сша

россия

вашингтон (город)

агентство по международному развитию сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти США, требуя предоставить данные о средствах, полученных в результате действий с участием правительства РФ, запустили программу "доносительства и стукачества", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьет рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, "полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства Российской Федерации", - написала она в Telegram-канале, отметив, что за это США обещают материальное вознаграждение.По ее словам, поскольку программа называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, то в первую очередь американцам стоило бы обратить внимание на свои дела."Где, например, "афганские миллиарды", выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию - ред)? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть, над чем поработать", - отметила Захарова.При этом она подчеркнула, что раз уж американский минфин решил сосредоточиться на России и членах ее правительства, то органам власти США, ответственным за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, стоит поинтересоваться источником доходов проживающего в США члена бывшего российского правительства Андрея Козырева (министр иностранных дел России в 1990-е гг.), а также всеми его контактами и бизнес-связями."Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа. Положенное мне материальное вознаграждение американское правительство может перечислить в фонд Клинтонов, а заодно его тоже проверить", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220317/evropa-1778624434.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777310987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, вашингтон (город), агентство по международному развитию сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)