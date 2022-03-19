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Умер дирижер Михаил Юровский - РИА Новости, 19.03.2022
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Культура
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Умер дирижер Михаил Юровский
Умер дирижер Михаил Юровский - РИА Новости, 19.03.2022
Умер дирижер Михаил Юровский
Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T23:42
2022-03-19T23:42
культура
россия
концертный зал имени п.и. чайковского
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова."Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945-2022)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение последних десяти лет Юровский "много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского". Его назвали "настоящим другом Госоркестра" и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.
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россия, концертный зал имени п.и. чайковского
23:42 19.03.2022
 
Умер дирижер Михаил Юровский

Дирижер Госоркестра имени Светланова Михаил Юровский умер на 77-м году жизни

© Фото : Московская государственная академическая филармонияГосударственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова
Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Московская государственная академическая филармония
Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова.
"Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945-2022)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последних десяти лет Юровский "много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского". Его назвали "настоящим другом Госоркестра" и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.
 
КультураРоссияКонцертный зал имени П.И. Чайковского
 
 
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