https://ria.ru/20220319/yurovskiy-1779080009.html

Умер дирижер Михаил Юровский

Умер дирижер Михаил Юровский - РИА Новости, 19.03.2022

Умер дирижер Михаил Юровский

Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T23:42

2022-03-19T23:42

2022-03-19T23:42

культура

россия

концертный зал имени п.и. чайковского

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова."Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945-2022)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение последних десяти лет Юровский "много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского". Его назвали "настоящим другом Госоркестра" и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, концертный зал имени п.и. чайковского