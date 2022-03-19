Умер дирижер Михаил Юровский
Дирижер Госоркестра имени Светланова Михаил Юровский умер на 77-м году жизни
© Фото : Московская государственная академическая филармонияГосударственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова
© Фото : Московская государственная академическая филармония
Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дирижер Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни, сообщается на сайте ГАСО имени Светланова.
"Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945-2022)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последних десяти лет Юровский "много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского". Его назвали "настоящим другом Госоркестра" и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.