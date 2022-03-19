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Умер американский конгрессмен Дональд Янг, сообщило СМИ

Умер американский конгрессмен Дональд Янг, сообщило СМИ - РИА Новости, 19.03.2022

Умер американский конгрессмен Дональд Янг, сообщило СМИ

Американский конгрессмен-республиканец Дон Янг, который на протяжении почти 50 лет непрерывно являлся членом палаты представителей США, скончался в возрасте 88... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T05:19

2022-03-19T05:19

2022-03-19T05:19

в мире

джо байден

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вашингтон

дональд янг (конгрессмен)

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Американский конгрессмен-республиканец Дон Янг, который на протяжении почти 50 лет непрерывно являлся членом палаты представителей США, скончался в возрасте 88 лет, сообщило издание Anchorage Daily News со ссылкой на его бывших помощников.Янг впервые был избран в конгресс США в 1973 году. На протяжении практически полувека он был членом палаты представителей от Аляски. В 2017 году Янг удостоился символического звания декана палаты представителей США, которое получает конгрессмен с самым длительным пребыванием в должности.В феврале Янг внес на рассмотрение палаты представителей законопроект о полном запрете на импорт морепродуктов из РФ. Одиннадцатого марта американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине. Минфин США сообщил, что запрет на импорт в страну алкоголя и морепродуктов из РФ вступит в силу с 25 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, джо байден, сша, россия, украина, министерство финансов сша, вашингтон, дональд янг (конгрессмен)