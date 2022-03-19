https://ria.ru/20220319/yasinovataya-1778986556.html
В Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ
В Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.03.2022
В Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки в Ясиноватой из-за обстрела украинских войск повреждены 18 жилых домов, детский... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:43
2022-03-19T10:43
2022-03-19T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
ясиноватая
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за прошедшие сутки в Ясиноватой из-за обстрела украинских войск повреждены 18 жилых домов, детский сад и школа, два частных дома полностью сгорели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
10:43 19.03.2022 (обновлено: 11:06 19.03.2022)
В Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ
ДНР: в Ясиноватой повредили 18 жилых домов во время обстрелов со стороны ВСУ