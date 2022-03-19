https://ria.ru/20220319/yarmarka-1779061324.html

Почти 20 тысяч человек посетили в субботу социальную ярмарку в Белгороде

Почти 20 тысяч человек посетили в субботу социальную ярмарку в Белгороде - РИА Новости, 19.03.2022

Почти 20 тысяч человек посетили в субботу социальную ярмарку в Белгороде

Почти 20 тысяч человек в течение дня посетили в субботу социальную сельскохозяйственную ярмарку в Белгороде, где продавались товары с минимальными наценками,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:19

2022-03-19T20:19

2022-03-19T20:19

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экономика

старый оскол

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Почти 20 тысяч человек в течение дня посетили в субботу социальную сельскохозяйственную ярмарку в Белгороде, где продавались товары с минимальными наценками, сообщает правительство региона.Продукцию привезли 200 машин – белгородские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, сельхозтоваропроизводители из Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской, Ростовской областей и Ставропольского края. На площадке возле ДК "Космос" жители Белгорода могли приобрести мясную и молочную продукцию, рыбку, крупы, растительные масла, муку, сахар, хлеб, кондитерские изделия, а также свежие овощи и фрукты. Торговля велась с десяти утра до пяти вечера."Отпускная цена сахара была 65 рублей за килограмм (рекомендованная министерством сельского хозяйства и продовольствия области – не выше 67 рублей за килограмм). За яйцо просили от 55 рублей за десяток (С2), до 67 рублей за десяток (С0), что ниже цен в сетевых магазинах. То же самое можно сказать и про другую продукцию. Таким образом, идея социальных ярмарок с минимальными торговыми наценками работает, и продукция от производителей пользуется спросом", – отметила замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина.Как отмечает правительство региона, снизить цены позволил тот факт, что производители и переработчики встретились лицом к лицу с покупателем, исключая посреднические звенья. Кроме того, места для торговли были бесплатными. Овощи, мясо, рыбу, сыры и другие товары раскупали достаточно быстро. Был организован подвоз продукции, чтобы хватило всем желающим.В воскресенье подобная ярмарка пройдет в Старом Осколе – на площадке внутреннего двора ТЦ "Славянский", а в ближайшее время подобная уличная торговля будет организована и в других муниципалитетах Белгородской области.

https://ria.ru/20220318/tseny-1778944924.html

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

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белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, старый оскол, белгород, белгородская область