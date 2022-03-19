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Эксперт предположил, как может начаться ядерная война - РИА Новости, 19.03.2022
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Эксперт предположил, как может начаться ядерная война
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война - РИА Новости, 19.03.2022
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война
Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:58
2022-03-19T13:58
магатэ
ядерное оружие
украина
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АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому.В МАГАТЭ он проработал 33 года, был инспектором по ядерному нераспространению и экспертом по борьбе с ядерным терроризмом.Иконому принял участие в прошедшей в Афинах презентации книги "Есть ли объективная журналистика?" и круглом столе по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны. Встречу организовал греко-российский клуб "Диалог". На нее пришли журналисты, представители общественности, были беженцы из Мариуполя."Боюсь, что эта война может закончиться не так, как мы хотели бы, а трагически. Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны", - сказал Иконому."Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, например кибератаки, или из-за человеческой ошибки", - сказал он.Иконому отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, и необходимо исключить инциденты на АЭС. Он напомнил, что в Запорожье на АЭС несколько дней назад был пожар в административном здании, но, к счастью, его быстро потушили."Ядерные державы должны подписать соглашение о неприменении первыми ядерного оружия", - считает Иконому.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html
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магатэ, ядерное оружие, украина
13:58 19.03.2022
 
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война

Экс-сотрудник МАГАТЭ: ядерный инцидент может произойти из-за несчастного случая

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв
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АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому.
В МАГАТЭ он проработал 33 года, был инспектором по ядерному нераспространению и экспертом по борьбе с ядерным терроризмом.
Иконому принял участие в прошедшей в Афинах презентации книги "Есть ли объективная журналистика?" и круглом столе по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны. Встречу организовал греко-российский клуб "Диалог". На нее пришли журналисты, представители общественности, были беженцы из Мариуполя.
"Боюсь, что эта война может закончиться не так, как мы хотели бы, а трагически. Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны", - сказал Иконому.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
11:56
Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России, заявил Лукашенко
"Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, например кибератаки, или из-за человеческой ошибки", - сказал он.
Иконому отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, и необходимо исключить инциденты на АЭС. Он напомнил, что в Запорожье на АЭС несколько дней назад был пожар в административном здании, но, к счастью, его быстро потушили.
"Ядерные державы должны подписать соглашение о неприменении первыми ядерного оружия", - считает Иконому.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 18:32
Генсек ООН оценил перспективу ядерного конфликта
 
МАГАТЭЯдерное оружиеУкраина
 
 
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