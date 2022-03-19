https://ria.ru/20220319/voyna-1779012839.html

Эксперт предположил, как может начаться ядерная война

Эксперт предположил, как может начаться ядерная война - РИА Новости, 19.03.2022

Эксперт предположил, как может начаться ядерная война

Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T13:58

2022-03-19T13:58

2022-03-19T13:58

магатэ

ядерное оружие

украина

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АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому.В МАГАТЭ он проработал 33 года, был инспектором по ядерному нераспространению и экспертом по борьбе с ядерным терроризмом.Иконому принял участие в прошедшей в Афинах презентации книги "Есть ли объективная журналистика?" и круглом столе по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны. Встречу организовал греко-российский клуб "Диалог". На нее пришли журналисты, представители общественности, были беженцы из Мариуполя."Боюсь, что эта война может закончиться не так, как мы хотели бы, а трагически. Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны", - сказал Иконому."Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, например кибератаки, или из-за человеческой ошибки", - сказал он.Иконому отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, и необходимо исключить инциденты на АЭС. Он напомнил, что в Запорожье на АЭС несколько дней назад был пожар в административном здании, но, к счастью, его быстро потушили."Ядерные державы должны подписать соглашение о неприменении первыми ядерного оружия", - считает Иконому.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html

https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, ядерное оружие, украина