https://ria.ru/20220319/voyna-1779012839.html
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война - РИА Новости, 19.03.2022
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война
Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T13:58
2022-03-19T13:58
2022-03-19T13:58
магатэ
ядерное оружие
украина
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АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому.В МАГАТЭ он проработал 33 года, был инспектором по ядерному нераспространению и экспертом по борьбе с ядерным терроризмом.Иконому принял участие в прошедшей в Афинах презентации книги "Есть ли объективная журналистика?" и круглом столе по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны. Встречу организовал греко-российский клуб "Диалог". На нее пришли журналисты, представители общественности, были беженцы из Мариуполя."Боюсь, что эта война может закончиться не так, как мы хотели бы, а трагически. Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны", - сказал Иконому."Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, например кибератаки, или из-за человеческой ошибки", - сказал он.Иконому отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой атомной бомбе, и необходимо исключить инциденты на АЭС. Он напомнил, что в Запорожье на АЭС несколько дней назад был пожар в административном здании, но, к счастью, его быстро потушили."Ядерные державы должны подписать соглашение о неприменении первыми ядерного оружия", - считает Иконому.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html
https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, ядерное оружие, украина
Эксперт предположил, как может начаться ядерная война
Экс-сотрудник МАГАТЭ: ядерный инцидент может произойти из-за несчастного случая
АФИНЫ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ядерных держав не намерены начинать ядерную войну, но она может произойти из-за несчастного случая или какого-либо вмешательства, считает бывший инспектор МАГАТЭ, доктор физических наук Пантелис Иконому.
В МАГАТЭ
он проработал 33 года, был инспектором по ядерному нераспространению и экспертом по борьбе с ядерным терроризмом.
Иконому принял участие в прошедшей в Афинах
презентации книги "Есть ли объективная журналистика?" и круглом столе по работе СМИ в условиях информационной и гибридной войны. Встречу организовал греко-российский клуб "Диалог". На нее пришли журналисты, представители общественности, были беженцы из Мариуполя.
"Боюсь, что эта война может закончиться не так, как мы хотели бы, а трагически. Серьезные аналитики говорят, что нет большой вероятности, что кто-то нажмет на ядерную кнопку. Потому что все понимают опасность войны", - сказал Иконому.
"Но есть другое беспокойство. Опасность ядерной войны может произойти из-за несчастного случая или из-за неконтролируемого извне вмешательства, например кибератаки, или из-за человеческой ошибки", - сказал он.
Иконому отметил, что на любой АЭС находится в сотни и тысячи раз больше ядерных материалов, чем во взорванной американцами над Хиросимой
атомной бомбе, и необходимо исключить инциденты на АЭС. Он напомнил, что в Запорожье
на АЭС несколько дней назад был пожар в административном здании, но, к счастью, его быстро потушили.
"Ядерные державы должны подписать соглашение о неприменении первыми ядерного оружия", - считает Иконому.