https://ria.ru/20220319/voennyy-1779077811.html
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"* - РИА Новости, 19.03.2022
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:54
2022-03-19T22:54
2022-03-19T22:54
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Латакия."В результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бейт-Лукман, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латакия (город), министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, терроризм
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
Минобороны: в Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*