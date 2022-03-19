https://ria.ru/20220319/voennyy-1779077811.html

В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*

В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"* - РИА Новости, 19.03.2022

В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T22:54

2022-03-19T22:54

2022-03-19T22:54

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Латакия."В результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бейт-Лукман, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220226/boeviki-1775304715.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, латакия (город), министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, терроризм