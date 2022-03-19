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В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"* - РИА Новости, 19.03.2022
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Война в Сирии
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В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"* - РИА Новости, 19.03.2022
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T22:54
2022-03-19T22:54
война в сирии
в мире
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латакия (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
терроризм
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Латакия."В результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бейт-Лукман, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, россия, латакия (город), министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, терроризм
22:54 19.03.2022
 
В Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*

Минобороны: в Латакии погиб один сирийский военный из-за обстрела "Джебхат ан-Нусры"*

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции в Латакия, один военный САР погиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в провинции Латакия.
"В результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бейт-Лукман, погиб сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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