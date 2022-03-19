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Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной - РИА Новости, 19.03.2022
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Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной
Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной - РИА Новости, 19.03.2022
Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной
Назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T06:17
2022-03-19T10:47
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию. Разработчики рассчитывают, что ведомство примет решение раньше, чем планировалось изначально. По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцинация россиян от covid-19
06:17 19.03.2022 (обновлено: 10:47 19.03.2022)
 
Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

Гинцбург: назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в полгода

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Раз в шесть месяцев", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, как часто нужно будет ревакцинироваться при таком типе введения препарата.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию. Разработчики рассчитывают, что ведомство примет решение раньше, чем планировалось изначально.
По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.
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ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровьеНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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