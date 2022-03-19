https://ria.ru/20220319/vaktsina-1778971473.html

Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной - РИА Новости, 19.03.2022

Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

Назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T06:17

2022-03-19T06:17

2022-03-19T10:47

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.В пятницу сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию. Разработчики рассчитывают, что ведомство примет решение раньше, чем планировалось изначально. По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.

https://ria.ru/20220319/sputnik-m-1778967854.html

россия

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Никита Стома

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, вакцинация россиян от covid-19