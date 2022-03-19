https://ria.ru/20220319/ukraina-1779025721.html
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Задачи российской специальной операции на Украине легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:00
2022-03-19T15:00
2022-03-19T15:34
в мире
сергей лавров
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задачи российской специальной операции на Украине легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lavrov-1778822627.html
https://ria.ru/20220319/lavrov-1779024482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:00 19.03.2022 (обновлено: 15:34 19.03.2022)
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Глава МИД Лавров назвал задачи России на Украине легитимными