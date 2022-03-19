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Лавров назвал задачи России на Украине легитимными - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/ukraina-1779025721.html
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными - РИА Новости, 19.03.2022
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными
Задачи российской специальной операции на Украине легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:00
2022-03-19T15:34
в мире
сергей лавров
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задачи российской специальной операции на Украине легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/lavrov-1778822627.html
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луганская народная республика
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в мире, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:00 19.03.2022 (обновлено: 15:34 19.03.2022)
 
Лавров назвал задачи России на Украине легитимными

Глава МИД Лавров назвал задачи России на Украине легитимными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задачи российской специальной операции на Украине легитимны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны", - сказал Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:47В мире
Лавров: РФ будет считать законной целью грузы с оружием для Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
15:18
Поведение Запада подтверждает его ненадежность, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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