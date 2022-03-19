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Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
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Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко
Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые находятся в Киеве. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:29
2022-03-19T12:32
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые находятся в Киеве."Сейчас - это мое убеждение, может, я ошибаюсь - там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией, прежде всего на фронте, в войне. Не Зеленский руководит всем процессом, и там даже не советники советуют военным, как себя вести, - там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом на Украине", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.По словам президента Белоруссии, у Зеленского "грубо говоря, на столе два телефона... спутниковая связь с (президентом США) Байденом и премьером Англии Джонсоном"."Для того, чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится… Если американцы позвонят по телефону, который на столе стоит у Зеленского и скажут: "К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией", - война к вечеру прекратится", - сказал Лукашенко.В то же время он считает, что скорее президент США не позвонит, потому что то, что происходит в Европе, выгодно для Америки. Лукашенко подчеркнул, что имеет в виду, что бои быстро закончатся, если "Америка займет позицию по установлению мира на украинской земле". "Но эта позиция им сейчас не нужна, она не в их интересах", - заявил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/yadernoe-oruzhie-1778998521.html
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, россия, белоруссия, сша
12:29 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
 
Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко

Президент Лукашенко: если США скажут Зеленскому остановить бои, они прекратятся

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые находятся в Киеве.
"Сейчас - это мое убеждение, может, я ошибаюсь - там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией, прежде всего на фронте, в войне. Не Зеленский руководит всем процессом, и там даже не советники советуют военным, как себя вести, - там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом на Украине", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
12:13В мире
Лукашенко: Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия
По словам президента Белоруссии, у Зеленского "грубо говоря, на столе два телефона... спутниковая связь с (президентом США) Байденом и премьером Англии Джонсоном".
"Для того, чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится… Если американцы позвонят по телефону, который на столе стоит у Зеленского и скажут: "К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией", - война к вечеру прекратится", - сказал Лукашенко.
В то же время он считает, что скорее президент США не позвонит, потому что то, что происходит в Европе, выгодно для Америки. Лукашенко подчеркнул, что имеет в виду, что бои быстро закончатся, если "Америка займет позицию по установлению мира на украинской земле". "Но эта позиция им сейчас не нужна, она не в их интересах", - заявил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
12:19
Россию поддерживает только Минск, заявил Лукашенко
 
В миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияСША
 
 
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