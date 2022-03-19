12:29 19.03.2022 (обновлено: 12:32 19.03.2022)
Остановить бои на Украине может звонок Зеленскому из США, уверен Лукашенко
Президент Лукашенко: если США скажут Зеленскому остановить бои, они прекратятся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители Запада и США, которые находятся в Киеве.
"Сейчас - это мое убеждение, может, я ошибаюсь - там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией, прежде всего на фронте, в войне. Не Зеленский руководит всем процессом, и там даже не советники советуют военным, как себя вести, - там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом на Украине", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
По словам президента Белоруссии, у Зеленского "грубо говоря, на столе два телефона... спутниковая связь с (президентом США) Байденом и премьером Англии Джонсоном".
"Для того, чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству. Сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится… Если американцы позвонят по телефону, который на столе стоит у Зеленского и скажут: "К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией", - война к вечеру прекратится", - сказал Лукашенко.
В то же время он считает, что скорее президент США не позвонит, потому что то, что происходит в Европе, выгодно для Америки. Лукашенко подчеркнул, что имеет в виду, что бои быстро закончатся, если "Америка займет позицию по установлению мира на украинской земле". "Но эта позиция им сейчас не нужна, она не в их интересах", - заявил он.