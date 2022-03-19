https://ria.ru/20220319/ukraina-1778997491.html

Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко

Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022

Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T12:07

2022-03-19T12:07

2022-03-19T12:22

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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине."Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло - начался конфликт", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778996233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия