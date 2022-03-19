12:07 19.03.2022 (обновлено: 12:22 19.03.2022)
Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Зеленский мало управляет процессами на Украине
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео. Архивное фото
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине.
"Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло - начался конфликт", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.