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Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
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Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко
Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.03.2022
Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T12:07
2022-03-19T12:22
в мире
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белоруссия
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МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине."Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло - начался конфликт", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
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в мире, украина, белоруссия
12:07 19.03.2022 (обновлено: 12:22 19.03.2022)
 
Зеленский мало управляет процессами на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Зеленский мало управляет процессами на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский сейчас мало управляет процессами на Украине.
"Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Я считаю, что он мало управляет процессами в Украине. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он неглупый человек, и я надеялся, что с опытом, во второй президентский срок, он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине. Не произошло - начался конфликт", - заявил он в интервью японскому телеканалу TBS, телеверсию которого показало в своем YouTube-канале государственное белорусское Агентство теленовостей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
11:56
Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России, заявил Лукашенко
 
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