https://ria.ru/20220319/ukraina-1778988121.html
Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя
Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2022
Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя
Эвакуация людей по гуманитарным коридорам в субботу будет вестись из Мариуполя и Киевской области, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:56
2022-03-19T10:56
2022-03-19T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
луганская область
северодонецк
запорожье
людмила денисова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Эвакуация людей по гуманитарным коридорам в субботу будет вестись из Мариуполя и Киевской области, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова."Гуманитарные коридоры на 19 марта из города Мариуполь в Запорожье, с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя", - говорится в сообщении Денисовой в соцсети.По ее словам, будет проводиться эвакуация из села Бервица, городов Буча, Богдановка и Бородянка Киевской области. Планируется доставить по гуманитарным коридорам гуманитарную помощь в Лисичанск, Северодонецк, Попасную Луганской области и в Херсон, добавила она.
https://ria.ru/20220319/mariupol-1778967220.html
мариуполь
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, украина, луганская область, северодонецк, запорожье, людмила денисова
10:56 19.03.2022 (обновлено: 11:41 19.03.2022)
Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя
Украинский омбудсмен рассказала о гумкоридорах из Мариуполя и Киевской области