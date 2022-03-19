https://ria.ru/20220319/ukraina-1778988121.html

Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя

Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2022

Украинский омбудсмен рассказала об эвакуации из Мариуполя

Эвакуация людей по гуманитарным коридорам в субботу будет вестись из Мариуполя и Киевской области, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:56

2022-03-19T10:56

2022-03-19T11:41

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северодонецк

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людмила денисова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Эвакуация людей по гуманитарным коридорам в субботу будет вестись из Мариуполя и Киевской области, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова."Гуманитарные коридоры на 19 марта из города Мариуполь в Запорожье, с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя", - говорится в сообщении Денисовой в соцсети.По ее словам, будет проводиться эвакуация из села Бервица, городов Буча, Богдановка и Бородянка Киевской области. Планируется доставить по гуманитарным коридорам гуманитарную помощь в Лисичанск, Северодонецк, Попасную Луганской области и в Херсон, добавила она.

https://ria.ru/20220319/mariupol-1778967220.html

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луганская область

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Дарья Буймова

в мире, мариуполь, украина, луганская область, северодонецк, запорожье, людмила денисова