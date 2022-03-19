https://ria.ru/20220319/ukraina-1778984229.html
Российские военные уничтожили четыре украинских командных пункта
Российские военные уничтожили четыре украинских командных пункта - РИА Новости, 19.03.2022
Российские военные уничтожили четыре украинских командных пункта
Воздушно-космические силы ночью поразили четыре украинских командных пункта, три С-300, "Бук-М, 12 складов и 43 места скопления боевой техники, заявил в субботу РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:21
2022-03-19T10:21
2022-03-19T12:35
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы ночью поразили четыре украинских командных пункта, три С-300, "Бук-М, 12 складов и 43 места скопления боевой техники, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", - сказал он.
https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html
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Кадры уничтожения ударом армейской авиации укрепленного опорного пункта ВСУ
Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот. В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
2022-03-19T10:21
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PT1M22S
РИА Новости
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в мире, украина, россия
10:21 19.03.2022 (обновлено: 12:35 19.03.2022)
Российские военные уничтожили четыре украинских командных пункта
Российские военные уничтожили четыре украинских командных пункта и три С-300