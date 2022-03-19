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Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778983429.html
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.03.2022
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:13
2022-03-19T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.С начала проведения специальной военной операции уничтожила 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html
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в мире, игорь конашенков
10:13 19.03.2022 (обновлено: 10:17 19.03.2022)
 
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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С начала проведения специальной военной операции уничтожила 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь Конашенков
 
 
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