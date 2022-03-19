https://ria.ru/20220319/ukraina-1778983429.html
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.03.2022
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:13
2022-03-19T10:13
2022-03-19T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.С начала проведения специальной военной операции уничтожила 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, игорь конашенков
10:13 19.03.2022 (обновлено: 10:17 19.03.2022)
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников
Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
С начала проведения специальной военной операции уничтожила 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.