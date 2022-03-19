https://ria.ru/20220319/ukraina-1778983429.html

Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.03.2022

Российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:13

2022-03-19T10:13

2022-03-19T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Средствами противовоздушной обороны ВСК России в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.С начала проведения специальной военной операции уничтожила 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, заявил на брифинге в субботу официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220319/afiatsiya-1778983137.html

https://ria.ru/20220319/lnr-1778983230.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков