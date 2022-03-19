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Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022
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В Китае ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России
Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022
В Китае ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России
Читатели китайского издания "Гуаньча" ответили на угрозы американского президента Джо Байдена, который обещал "наказать" Пекин в случае поддержки российской... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T15:50
2022-03-19T15:50
политика
джо байден
си цзиньпин
сша
китай
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" ответили на угрозы американского президента Джо Байдена, который обещал "наказать" Пекин в случае поддержки российской спецоперации на Украине."Соединенные Штаты очень подлые, пытаются затянуть Китай под воду, а также используют свою шахматную фигуру — Зеленского — чтобы заставить все страны построиться", — пишет Писец из круга Мэншань."Если Байден будет угрожать нам и заставлять принять чью-либо сторону, можно просто перевернуть карточный стол", — полагает гуань_вайхан."Я китайский фермер, и я готов поддержать Россию и Путина своими небольшими усилиями", — подчеркнул guan_16455062512800."Председатель Си, спасибо за ваш тяжелый труд! Почти два часа слушать бредни сумасшедшего старика — это требует немалых усилий", — сыронизировал еще один участник дискуссии.Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что любая помощь Москве со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
15:50 19.03.2022
 
Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России

Читатели "Гуаньча" ответили на угрозы президента США Байдена наказать Пекин из-за России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" ответили на угрозы американского президента Джо Байдена, который обещал "наказать" Пекин в случае поддержки российской спецоперации на Украине.
"Плесневелая Америка издавна любила разрывать связи и навязывать свое мнение", — отметил пользователь Люблю то, что люблю 123.
"Соединенные Штаты очень подлые, пытаются затянуть Китай под воду, а также используют свою шахматную фигуру — Зеленского — чтобы заставить все страны построиться", — пишет Писец из круга Мэншань.
"Если Байден будет угрожать нам и заставлять принять чью-либо сторону, можно просто перевернуть карточный стол", — полагает гуань_вайхан.
Флаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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"Я китайский фермер, и я готов поддержать Россию и Путина своими небольшими усилиями", — подчеркнул guan_16455062512800.
"Председатель Си, спасибо за ваш тяжелый труд! Почти два часа слушать бредни сумасшедшего старика — это требует немалых усилий", — сыронизировал еще один участник дискуссии.
"CNN уже опубликовали новость с заголовком: "Мы надеемся, что Китай и США вместе встанут на правильную сторону истории". Позвольте сказать вам кое-что: Соединенные Штаты изначально находились не на той стороне истории", — подытожил другой пользователь.
Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что любая помощь Москве со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПолитикаДжо БайденСи ЦзиньпинСШАКитайРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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