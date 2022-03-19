https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html

В Китае ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России

Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России - РИА Новости, 19.03.2022

В Китае ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России

Читатели китайского издания "Гуаньча" ответили на угрозы американского президента Джо Байдена, который обещал "наказать" Пекин в случае поддержки российской... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:50

2022-03-19T15:50

2022-03-19T15:50

политика

джо байден

си цзиньпин

сша

китай

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" ответили на угрозы американского президента Джо Байдена, который обещал "наказать" Пекин в случае поддержки российской спецоперации на Украине."Соединенные Штаты очень подлые, пытаются затянуть Китай под воду, а также используют свою шахматную фигуру — Зеленского — чтобы заставить все страны построиться", — пишет Писец из круга Мэншань."Если Байден будет угрожать нам и заставлять принять чью-либо сторону, можно просто перевернуть карточный стол", — полагает гуань_вайхан."Я китайский фермер, и я готов поддержать Россию и Путина своими небольшими усилиями", — подчеркнул guan_16455062512800."Председатель Си, спасибо за ваш тяжелый труд! Почти два часа слушать бредни сумасшедшего старика — это требует немалых усилий", — сыронизировал еще один участник дискуссии.Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что любая помощь Москве со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия".Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации Украины речи не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220319/litsemery-1778995770.html

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сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, си цзиньпин, сша, китай, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина