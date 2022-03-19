https://ria.ru/20220319/ugroza-1778970788.html
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз - РИА Новости, 19.03.2022
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз
США способны защититься от ядерных угроз, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:45
2022-03-19T05:45
2022-03-19T05:45
в мире
сша
остин
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США способны защититься от ядерных угроз, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.Он подчеркнул, что "США уверены в своих возможностях и способности защитить себя".
https://ria.ru/20220319/konflikt-1778970017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, остин, вашингтон
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз
Глава Пентагона Остин: США способны защититься от ядерных угроз