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Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз - РИА Новости, 19.03.2022
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Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз - РИА Новости, 19.03.2022
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз
США способны защититься от ядерных угроз, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T05:45
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в мире
сша
остин
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ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США способны защититься от ядерных угроз, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.Он подчеркнул, что "США уверены в своих возможностях и способности защитить себя".
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сша
остин
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в мире, сша, остин, вашингтон
05:45 19.03.2022
 
Глава Пентагона оценил способность США защититься от ядерных угроз

Глава Пентагона Остин: США способны защититься от ядерных угроз

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США способны защититься от ядерных угроз, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.

"Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает", — сказал Остин.

Он подчеркнул, что "США уверены в своих возможностях и способности защитить себя".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
05:13
Конфликт с Россией никому не нужен, заявил глава Пентагона
 
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