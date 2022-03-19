https://ria.ru/20220319/ubiystvo-1778968830.html

Экс-главу департамента образования Приморья заподозрили в убийстве жены

Экс-главу департамента образования Приморья заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 19.03.2022

Экс-главу департамента образования Приморья заподозрили в убийстве жены

Бывший директор департамента образования администрации Приморья Виталий Оноприенко задержан по подозрению в убийстве в 2013 году своей супруги,... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:46

2022-03-19T03:46

2022-03-19T03:46

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Бывший директор департамента образования администрации Приморья Виталий Оноприенко задержан по подозрению в убийстве в 2013 году своей супруги, предположительно, он также инсценировал нападение на самого себя.В 2013 году в региональном СУСК РИА Новости сообщали, что следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту убийства во Владивостоке супруги экс-директора департамента образования администрации края Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 14 июня в жилом доме на проспекте Красного Знамени. Супруг был обнаружен с признаками удушения в бессознательном состоянии, он был госпитализирован. Сообщалось, что следователи отрабатывают несколько версий, по которым могло быть совершено преступление. В том числе, с целью ограбления, из личной неприязни, а также из-за профессиональной деятельности супругов.Как сообщает региональное СУСК РФ, по подозрению в совершении убийства своей супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина."Спустя годы истина по уголовному делу установлена. Как оказалось, мужчина инициировал нападение на себя после совершения убийства супруги и ввел в заблуждение следствие. По версии следствия, 14 июня 2013 года в квартире, где проживали супруги, между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес три удара ножом в область грудной клетки супруги, от полученных ранений она скончалась", — сообщает следствие. По данным СУСК, после этого подозреваемый инсценировал нападение на себя и сообщил ложную информацию следователям.С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершил преступление, отмечает следствие. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу."Фигурант на тот момент занимал должность начальника департамента образования и науки администрации Приморского края", — подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Виталий Оноприенко в 2011-2012 годах возглавлял департамент образования и науки администрации Приморского края. После занял должность директора колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС. Его супруга Людмила Оноприенко работала учителем в одной из школ Владивостока. У супругов есть несовершеннолетний сын.

https://ria.ru/20220318/prigovor-1778792982.html

https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, владивосток, россия, приморский край