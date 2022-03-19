02:23 19.03.2022 (обновлено: 03:28 19.03.2022)
В США предложили Турции передать Украине российские С-400
Директор Intelligence Project Колбе: Турция должна передать российские С-400 Украине
© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street Journal бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.
Специалист напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, который в ответ прекратили продажу истребителей F-35 Турции.
"Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35", — считает Колбе.
Экс-разведчик также предположил, что такая сделка помогла бы восстановить отношения между Анкарой и Вашингтоном.
По его мнению, поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.