https://ria.ru/20220319/turtsiya-1778966678.html

В США предложили Турции передать Украине российские С-400

В США предложили Турции передать Украине российские С-400 - РИА Новости, 19.03.2022

В США предложили Турции передать Украине российские С-400

Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T02:23

2022-03-19T02:23

2022-03-19T03:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

анкара

с-400 «триумф»

f-35

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/86/1556538684_17:0:1670:930_1920x0_80_0_0_16c17b076e6273ec64304f67a0081184.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street Journal бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.Специалист напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, который в ответ прекратили продажу истребителей F-35 Турции.Экс-разведчик также предположил, что такая сделка помогла бы восстановить отношения между Анкарой и Вашингтоном.По его мнению, поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html

россия

киев

анкара

сша

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, киев, анкара, с-400 «триумф», f-35, нато, сша, украина, турция, паул колбе