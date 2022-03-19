Рейтинг@Mail.ru
В США предложили Турции передать Украине российские С-400 - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/turtsiya-1778966678.html
В США предложили Турции передать Украине российские С-400
В США предложили Турции передать Украине российские С-400 - РИА Новости, 19.03.2022
В США предложили Турции передать Украине российские С-400
Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T02:23
2022-03-19T03:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
анкара
с-400 «триумф»
f-35
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/86/1556538684_17:0:1670:930_1920x0_80_0_0_16c17b076e6273ec64304f67a0081184.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street Journal бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.Специалист напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, который в ответ прекратили продажу истребителей F-35 Турции.Экс-разведчик также предположил, что такая сделка помогла бы восстановить отношения между Анкарой и Вашингтоном.По его мнению, поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220318/skandal-1778764100.html
россия
киев
анкара
сша
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155653/86/1556538684_224:0:1464:930_1920x0_80_0_0_f17c67ee488509b2264db0dbd224af0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, анкара, с-400 «триумф», f-35, нато, сша, украина, турция, паул колбе
02:23 19.03.2022 (обновлено: 03:28 19.03.2022)
 
В США предложили Турции передать Украине российские С-400

Директор Intelligence Project Колбе: Турция должна передать российские С-400 Украине

© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой, заявил заявил в беседе с Wall Street Journal бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.
Специалист напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, который в ответ прекратили продажу истребителей F-35 Турции.

"Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35", — считает Колбе.

Экс-разведчик также предположил, что такая сделка помогла бы восстановить отношения между Анкарой и Вашингтоном.
По его мнению, поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 02:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии рассказали о скандале из-за обращения украинского посла к Шольцу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевАнкараС-400 «Триумф»F-35НАТОСШАУкраинаТурцияПаул Колбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала