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Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении - РИА Новости, 19.03.2022
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Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении
Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении - РИА Новости, 19.03.2022
Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении
Сердар Бердымухамедов в субботу вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:31
2022-03-19T10:44
в мире
туркмения
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 19 мар - РИА Новости. Сердар Бердымухамедов в субботу вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ."Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны", - говорится в сообщении.Другие подробности не сообщаются.В соответствии с законом, в церемонии инаугурации нового главы государства приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти, общественности и другие приглашенные лица.Сердар Бердымухамедов был приведен к присяге, ему вручено удостоверение главы государства. Теперь он официально стал президентом Туркменистана на следующие семь лет.Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97%.Новому президенту страны 41 год. Он закончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. Также он закончил Дипломатическую академию МИД России по специальности "международные отношения" и Женевский центр политики безопасности по специальности "европейская и международная безопасность". Работал на различных должностях, в том числе на посту замглавы МИД Туркменистана, замглавы администрации области и главой администрации области, министром промышленности и строительного производства, вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, членом государственного совета безопасности страны. Кроме того, новый президент возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и Международную ассоциацию "Туркменские алабаи". Свободно владеет тремя языками – туркменским (государственным), русским и английским. Женат, у него сын и три дочери.
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в мире, туркмения, сердар бердымухамедов
10:31 19.03.2022 (обновлено: 10:44 19.03.2022)
 
Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

Победивший на выборах Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сердар Бердымухамедов . Архивное фото
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АШХАБАД, 19 мар - РИА Новости. Сердар Бердымухамедов в субботу вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ.
"Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны", - говорится в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
В соответствии с законом, в церемонии инаугурации нового главы государства приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти, общественности и другие приглашенные лица.
Сердар Бердымухамедов был приведен к присяге, ему вручено удостоверение главы государства. Теперь он официально стал президентом Туркменистана на следующие семь лет.
Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97%.
Новому президенту страны 41 год. Он закончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. Также он закончил Дипломатическую академию МИД России по специальности "международные отношения" и Женевский центр политики безопасности по специальности "европейская и международная безопасность". Работал на различных должностях, в том числе на посту замглавы МИД Туркменистана, замглавы администрации области и главой администрации области, министром промышленности и строительного производства, вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, членом государственного совета безопасности страны. Кроме того, новый президент возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и Международную ассоциацию "Туркменские алабаи". Свободно владеет тремя языками – туркменским (государственным), русским и английским. Женат, у него сын и три дочери.
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:34
Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента в Туркмении
 
В миреТуркменияСердар Бердымухамедов
 
 
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