https://ria.ru/20220319/turkmeniya-1778985613.html

Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении - РИА Новости, 19.03.2022

Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

Сердар Бердымухамедов в субботу вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ. РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:31

2022-03-19T10:31

2022-03-19T10:44

в мире

туркмения

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 19 мар - РИА Новости. Сердар Бердымухамедов в субботу вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ."Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны", - говорится в сообщении.Другие подробности не сообщаются.В соответствии с законом, в церемонии инаугурации нового главы государства приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти, общественности и другие приглашенные лица.Сердар Бердымухамедов был приведен к присяге, ему вручено удостоверение главы государства. Теперь он официально стал президентом Туркменистана на следующие семь лет.Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97%.Новому президенту страны 41 год. Он закончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. Также он закончил Дипломатическую академию МИД России по специальности "международные отношения" и Женевский центр политики безопасности по специальности "европейская и международная безопасность". Работал на различных должностях, в том числе на посту замглавы МИД Туркменистана, замглавы администрации области и главой администрации области, министром промышленности и строительного производства, вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, членом государственного совета безопасности страны. Кроме того, новый президент возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и Международную ассоциацию "Туркменские алабаи". Свободно владеет тремя языками – туркменским (государственным), русским и английским. Женат, у него сын и три дочери.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, туркмения, сердар бердымухамедов