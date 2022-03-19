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В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина - РИА Новости, 19.03.2022
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Туризм
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В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина
В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина - РИА Новости, 19.03.2022
В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина
Несмотря на то, что российские авиакомпании приостановили международные перелеты из-за риска санкций и ареста самолетов, попасть за границу все равно можно: как РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:30
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Несмотря на то, что российские авиакомпании приостановили международные перелеты из-за риска санкций и ареста самолетов, попасть за границу все равно можно: как с пересадкой, так и прямыми рейсами. О том, в какие страны сейчас пускают без визы и с минимальными ковид-ограничениями, — в инфографике Ria.ru.
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туризм, путешествия, виза, советы, инфографика, новости - туризм, проблемы - туризм
07:30 19.03.2022
 

В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина

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Несмотря на то, что российские авиакомпании приостановили международные перелеты из-за риска санкций и ареста самолетов, попасть за границу все равно можно: как с пересадкой, так и прямыми рейсами. О том, в какие страны сейчас пускают без визы и с минимальными ковид-ограничениями, — в инфографике Ria.ru.
 
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