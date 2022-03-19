https://ria.ru/20220319/turizm-1778908757.html
В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина
В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина - РИА Новости, 19.03.2022
В какие страны сейчас можно поехать без визы и карантина
Несмотря на то, что российские авиакомпании приостановили международные перелеты из-за риска санкций и ареста самолетов, попасть за границу все равно можно: как РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T07:30
2022-03-19T07:30
2022-03-19T07:30
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Несмотря на то, что российские авиакомпании приостановили международные перелеты из-за риска санкций и ареста самолетов, попасть за границу все равно можно: как с пересадкой, так и прямыми рейсами. О том, в какие страны сейчас пускают без визы и с минимальными ковид-ограничениями, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, путешествия, виза, советы, инфографика, новости - туризм, проблемы - туризм